Alles wat je moet weten over airco: plaatsing, prijs en onderhoud Redactie

26 juni 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Met deze zomerse temperaturen is het echt snakken naar verkoeling. Tenzij je een airco hebt in huis. Overweeg je er nog een aan te schaffen? En vraag je je af waar je dan rekening mee moet houden? Met deze zomerse temperaturen is het echt snakken naar verkoeling. Tenzij je een airco hebt in huis. Overweeg je er nog een aan te schaffen? En vraag je je af waar je dan rekening mee moet houden? Bouwsite Livios vroeg het aan Lieven Verstaen van Daikin.

Van zodra de temperaturen de hoogte inschieten, stijgt ook de vraag naar airco’s. “Zeker als die warme periode een tijdje aanhoudt”, merkt Lieven Verstaen van Daikin. “De warmte stapelt zich dan op in een woning, ook al is die goed geïsoleerd en van de nodige zonnewering voorzien.” Lees hier waarom je moet kiezen voor zonnewering.

Comfort verhogen

Toch ziet Daikin die tijdsgebonden vraag naar airco’s vervlakken. “Mensen zien dit meer als een comfortverhogende investering waarvan ze lange tijd kunnen genieten”, vertelt Lieven. “Daarom plannen ze de installatie onafhankelijk van het seizoen. Een bijkomende trend is dat eigenaars van huizen met elektrische verwarming, die steeds meer vervangen door een lucht-luchtwarmtepomp (dit is een aircotoestel), waarbij ze hun elektriciteitsverbruik sterk reduceren, en tegelijkertijd in de zomer kunnen koelen.”

Tip: Besparen op verwarmings- en energiekosten? Dat kan met deze tips.

Aangenaam koel binnen

“Het unieke voordeel van airco is dat er naast het verlagen van de binnentemperatuur tot bv. een aangename 24°C, er ook vocht uit je ruimte wordt gehaald”, vertelt Lieven. “Dat doet je minder transpireren, zelfs aan relatief hoge binnentemperaturen. Met andere woorden, je hoeft je huis niet af te koelen tot een ijskast om tot een aangenaam binnenklimaat te komen, en de aircotoestellen zijn bovendien zeer energiezuinig (voor 1 kW elektriciteit, levert het systeem tot 8 kW koeling).”

Installatie

“Voor de installatie van een aircotoestel moet je beroep doen op een koeltechnisch gecertificeerde installateur”, verduidelijkt Lieven. “Hou er rekening mee dat wachttijden tussen bestelling en installatie twee tot drie maanden kunnen duren, omwille van de vele projecten die de installateurs hebben opstaan. De plaatsing van een airco voor één kamer duurt normaal gezien maximaal één werkdag. De exacte tijd hangt af van de moeilijkheidsgraad om zo’n airco te installeren.”

Lees ook: Zelf een mobiele airco installeren? Zo pak je het aan

Binnen- en buitenunit

Naast een binnenunit moet er ook een buitenunit worden geplaatst: “Dit wordt meestal geplaatst op een plek met de minste visuele impact, zoals aan een zijgevel. Je kan voor jezelf al uitmaken waar deze het best komt, en dan bespreken met je installateur of dit mogelijk is. Die moet namelijk een maximale leidingslengte respecteren tussen binnen- en buitenunit.”

Kostprijs

En op welk kostenplaatje moet je rekenen? “Dat hangt af van het type airco (muur-, vloer- of inbouwmodel), de koelcapaciteit en de complexiteit van de installatie. Voor een slaapkamer is dit meestal tussen 1.500 à 2.500 euro, inclusief installatie. Eens geïnstalleerd, kan je je airco meteen gebruiken.” Bekijk hier de verschillende richtprijzen voor aircosystemen.

Onderhoud

Daikin raadt aan om de binnen- en buitenunit éénmaal per jaar te inspecteren en te reinigen. “Ofwel kan je installateur dit doen, en zal hij ook de koeltechnische werking checken, ofwel doe je het zelf als je een beetje handig bent. Je moet dan de filter van de binnenunit schoonmaken en de warmtewisselaar van de buitenunit reinigen met een tuinslang.”

Eerst goed isoleren

Aircotoestellen kunnen zowel koelen als verwarmen, en kunnen dus ook als een volwaardig verwarmingssysteem worden ingezet. “Maar als je renoveert, moet je eerst de warmtebehoefte maximaal reduceren, door maximaal de buitenschil te isoleren (het dak, de buitenmuren, nieuwe vensters). Daardoor kan je een kleinere airco/warmtepomp laten installeren en ligt je comfort in zomer en winter ook nog een stuk hoger.”

Tip: Meer advies over verwarming en koeling? Bestel hier jouw gratis verbouwmagazine van Verstandig Bouwen met artikels en reportages op maat van jouw project.

Lees ook

Hou het fris in huis met deze tips

Koelen via je ventilatie? Dat kan

Weet jij welk type airco geschikt is voor jouw woning?

Bron: Livios