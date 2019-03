Gesponsorde inhoud Alle bouwtechnische voordelen van houtskeletbouw op een rijtje Aangeboden door Sibomat

05 maart 2019

08u30 0 WOON. In een land waar baksteen koning is, werd houtskeletbouw lange tijd als een buitenbeentje beschouwd. Dankzij overwegingen van onder andere energetische en ecologische aard heeft houtskeletbouw de laatste jaren een sterke inhaalbeweging ingezet. Bouwtechnisch gezien biedt het procedé een pak aantrekkelijke voordelen. Sibomat, marktleider en innovator in houtskeletbouw, zet ze voor jou graag op een rijtje.

Hout is van alle tijden

Een warm en veilig onderkomen is steeds één van de basisbehoeften geweest waardoor de mensheid sinds haar ontstaan verder kon evolueren. Hout speelde daarbij een belangrijke rol. Denk maar aan de oudste nederzettingen en prehistorische paaldorpen. Veel van die oude, historische constructies zijn tot op vandaag vrijwel intact gebleven. De voordelen van hout als bouwmateriaal worden ook nu nog erg geapprecieerd, onder andere bij lage-energie- en passiefwoningen. Ontdek hier de grondslagen van een hedendaagse houtskeletwoning.

Doordachte wandopbouw

De wanden vormen het hart en de bloedsomloop van een hedendaagse houtskeletbouw. Hout is een licht bouwmateriaal waardoor er weinig beperkingen opgelegd worden aan de wanddikte en je volop kan inzetten op thermische prestaties. Sibomat heeft een eigen wandopbouw ontwikkeld. De wand bevat niet enkel de isolatie, ook de nodige kepers, platen en folies zijn erin verwerkt. Bovendien is er de mogelijkheid om een aparte leidingspouw te voorzien. Dit om bekabelingen en doorvoeren aan te brengen zonder de dampschermen te perforeren.

Licht en stevig

Een wandopbouw in hout is beduidend lichter dan een traditionele constructie in steen of beton. Ondanks hun lagere gewicht beschikken houten wanden over een grote draagkracht en structurele stevigheid. Een lichte constructie maakt dat er minder eisen worden gesteld aan de fundering. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan dit leiden tot een aanzienlijke besparing op je bouwbudget. Bij een renovatie of uitbouw van een bestaande woning speelt het gewicht ook in het voordeel van houtskeletbouw. Zo wordt het procedé vaak toegepast om een extra verdieping bovenop een bestaande woning te plaatsen.

Snel bouwproces

Houtskeletbouw laat toe om snel te werken. Meestal bedraagt de termijn tussen montage van de woning en oplevering slechts 5 tot 6 maanden. Dit is mede te danken aan het feit dat Sibomat wanden en andere elementen prefabriceert in ateliers. Hierdoor wordt de opbouwtijd op de werf gereduceerd en is het bouwproces minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Met geen enkel ander bouwproces kan je een woning in zo’n korte tijd wind- en waterdicht maken.

Droog bouwprocedé

Bij traditionele woningbouw worden grote hoeveelheden water gebruikt voor de aanmaak van mortel, beton en pleisterwerk. Dit water hoopt zich onder andere op in wanden en binnenmuren en verdwijnt pas na intensief gebruik van bouwdrogers. Zolang de binnenmuren vochtig zijn, heeft het ook geen zin om met de binnenafwerking te starten. Bij houtskeletbouw heb je geen water nodig tijdens het bouwproces. Je woning kan meteen afgewerkt worden langs binnen, wat voor een aanzienlijke tijdsbesparing zorgt.

40 jaar ervaring

Sibomat, met toonzalen in Zulte en Zandhoven en kijkwoningen in Vlaanderen en Wallonië, heeft in een periode van 40 jaar een ruime expertise weten op te bouwen in houtskeletbouw. Meer dan 7.000 gerealiseerde woningen bewijzen ontegensprekelijk de talrijke voordelen van hout als bouwmateriaal, ook met het oog op de strenge BEN-doelstellingen voor 2020. Meer weten? Boek je afspraak in één van de Sibomat kijkwoningen of download de Sibomat inspiratiebrochure.