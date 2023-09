“All-in kom je toch een stuk voordeliger uit dan bij een klassiek nieuwbouwproject”: Gert en Patricia wonen in een prefab houtskeletwoning

LiviosNadat de kinderen op eigen benen stonden, zochten Gert en Patricia een kleiner huis voor hun tweetjes en de kat des huizes. Op het verlanglijstje: een goede prijs-kwaliteitsverhouding, mooie architectuur en energiezuinigheid. Bouwsite Livios mocht binnenkijken in hun prefab Skilpod-woning. “Na twee jaar hebben we nog elke dag een vakantiegevoel.”

Kant-en-klare keuze

Wie in deze crisistijden het nieuws volgt, hoort regelmatig dat bouwen een flink pak duurder geworden is. Gelukkig zijn er interessante én betaalbare alternatieven voorhanden. Zoals de woning van Gert en Patricia in Balen.

“Aanvankelijk wilden we een oude bungalow opknappen, tot we kennismaakten met Skilpod, een firma uit de streek die prefab houtskeletwoningen aanbiedt. We wisten niet goed wat te verwachten, maar na een bezoek aan een demowoning waren we overtuigd. Waarom ons aan een intensieve renovatie wagen als we onze droomwoning kant-en-klaar konden verkrijgen voor dezelfde prijs?”



Royaal ruimtegevoel

Zo gezegd, zo gedaan. In een mum van tijd verrees op het stuk grond van Gert en Patricia een gelijkvloerse woning met alles erop en eraan en een woonoppervlakte van 104 m². De open bebouwing bestaat uit een rechthoekig basisvolume.

Dankzij de slimme indeling wordt elke vierkante centimeter optimaal benut. Achteraan zijn de open keuken en het eetgedeelte ingericht. Dit laatste vloeit naadloos over in de ruime living. Daar leidt een gangetje naar de badkamer met inloopdouche en dubbele wastafel, het toilet en twee slaapkamers aan de straatzijde.



“Eigenlijk hadden we drie slaapkamers, maar we hebben twee kleinere slaapkamers laten samenvoegen tot een groter geheel, dat dienstdoet als opslag- en hobbyruimte. Eén van de voornaamste troeven is het royale ruimtegevoel. Vrienden en familieleden die voor het eerst over de vloer komen, zijn verrast over hoeveel plaats er binnen is. Wij wonen hier nu met twee en onze kat, maar zelfs voor een jong gezin met één of twee kinderen is dit perfect.”



Volledig scherm Gert en Patricia kozen voor een gevelbekleding in verticale rode steenstrips. © Skilpod

Strak en hedendaags design

Dat de woning zo ruim aanvoelt, komt onder meer door de vele verdiepingshoge ramen, die strategisch gepositioneerd zijn voor een optimale lichtinval. Bovendien koos het koppel ervoor om hun muren en plafond wit te verven, waardoor hun interieur erg fris oogt. “Ook iets wat ons meteen charmeerde aan het concept: qua binnen- en buitenafwerking kan je heel wat kanten uit. Belangrijk, want het oog wil ook wat”, lacht Gert.

“Het strakke, hedendaagse design van de woningen van Skilpod spreekt ons geweldig aan. Je kan ook voor hout en lichte kleuren opteren, maar wij kozen voor een gevelbekleding in verticale rode steenstrips. Zeker in combinatie met de zwarte aluminium raamkaders, die via hun dieptewerking een mooi 3D-effect creëren. Op het eerste zicht zou je niet zeggen dat dit een houtskeletwoning is. Ook binnen is nergens hout te bespeuren.”



Volledig scherm Het koppel koos ervoor om hun muren en plafond wit te verven, waardoor hun interieur erg fris oogt. © Skilpod

Zeer lage EPC-waarde

Hoewel het er niet aan te zien is, was het feit dat de woning is opgetrokken in hout een doorslaggevende factor voor Gert en Patricia. Ze wilden een zo duurzaam mogelijke woning. “Op het dak van onze vorige woning lagen al zonnepanelen, maar hier zijn we een flinke stap verder gegaan.”

“Dankzij een hoge isolatiegraad, drievoudige beglazing en zonnepanelen met thuisbatterij (niet standaard inbegrepen bij de woning, red.) bedraagt de EPC-waarde van onze woning 1. Net niet energieneutraal dus. We kunnen haast al onze energie- en verwarmingsbehoeften dekken met eigen groene stroom en hoeven geen beroep te doen op fossiele brandstoffen. Om onze elektrische wagens duurzaam te kunnen opladen, voorzien we binnenkort nog enkele extra zonnepanelen.”



Voor een garage was geen plaats in het rechthoekige basisvolume. Om hun wagens toch overdekt te kunnen stallen, lieten Gert en Patricia aan de zijkant van hun woning een carport plaatsen. Die sluit qua look naadloos aan bij hun woning en schermt de achterliggende tuin extra af van de straat.

De fraaie omgevingsaanleg maakt het plaatje compleet. “Dankzij het grote raam aan onze eettafel en het aangrenzende terras kijken we voortdurend uit op de natuur. We leven dus letterlijk en figuurlijk (in het) groen. We hebben elke dag het gevoel dat we op vakantie zijn.”

Volledige ontzorging

De zonnepanelen, ‘custom’ carport en omgevingsaanleg zijn extraatjes die Gert en Patricia zelf toevoegden, de rest nam Skilpod op zich, tot en met de bouwaanvraag, grond- en funderingswerken en de aansluiting op het water-, elektriciteits- en rioleringsnet. “Qua ontzorging kon dat tellen”, benadrukt Gert.

“Bovendien ging het allemaal zeer snel. De woning werd volledig opgebouwd in het atelier en hoefde ter plaatse enkel nog geassembleerd en verder afgewerkt te worden. Na een paar weken konden we al verhuizen!”



“We wonen hier intussen twee jaar en de balans is zeer positief”, besluit Gert. “We zijn blij dat we op zoek zijn gegaan naar een alternatief woningconcept en hebben nog geen seconde spijt gehad van onze keuze. Skilpod werkt met een aantal vaste basismodellen in functie van een efficiënte productie, maar dat hebben we niet als een beperking ervaren. Zeker omdat het een gunstige invloed heeft op de prijs – één van dé troeven van modulair bouwen. All-in kom je toch een stuk voordeliger uit dan de prijs van een klassiek nieuwbouwproject. Mooi meegenomen, nu een huis bouwen duurder is dan ooit…”

