Al bijna 100.000 verbouwers tekenden in op MijnVerbouwLening of MijnVerbouwPremie

“Wanneer inbrekers niet binnen de drie minuten binnen zijn, maken ze vaak geen buit”: ex-inbreker geeft advies om een inbraak te voorkomen

Een stuk plastic of een kartonnen rolletje: meer heb je niet nodig om ergens in te breken. In ‘Ze zeggen dat’ dringen Dina Tersago en Andy Peelman, met de hulp van een expert, binnen in maar liefst drie van vier geviseerde huizen. Wat zijn de zwakke punten aan jouw woning? En hoe kan je een inbraak vermijden? Ex-inbreker en preventieadviseur Evert Jansen licht toe: “Inbrekers slaan hun slag als de gelegenheid zich voordoet”.