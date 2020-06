Al 10.630 makelaars in ons land Bjorn Cocquyt

01 juni 2020

12u32 0 Woon. Het beroep van vastgoedmakelaar blijft aan succes winnen. Hun aantal is gestegen tot een record van 10.630. In Brussel zijn er het meeste actief (1.950). Opvallend is dat er in zeven jaar tijd 1.000 vrouwelijke vastgoedverkopers bijkwamen.

“Het beroep van vastgoedmakelaar wordt meer en meer geprofessionaliseerd. Zo moet elke stagiair een traject doorlopen, geldt er een jaarlijkse vormingsplicht voor elke vastgoedmakelaar, beschikt hij over een financiële borgstelling, ... De cijfers maken duidelijk dat kandidaten duidelijk niet afgeschrikt worden door deze voorwaarden”, klinkt het bij het BIV.

De gemiddelde leeftijd van de vastgoedmakelaar is 48 jaar, terwijl men gemiddeld op 34 jaar aan z’n stage begint. De concentratie aan vastgoedmakelaars is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.950), gevolgd door West-Vlaanderen (1.589) en Oost-Vlaanderen (1.402).

Ook opvallend: van de 10.630 vastgoedmakelaars in ons land zijn er maar liefst 3.374 vrouwen, goed voor 32 procent. Die opwaartse beweging bevestigt mee de trend dat vrije beroepen steeds populairder worden bij vrouwen.