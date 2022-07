Airconditioning is niet altijd de beste optie: zo koel je je woning via de verwarming

LiviosVolgens klimatologen staan er ons steeds meer hittegolven te wachten. De temperatuur in huis onder controle houden, wordt ook in België een probleem. Veel mensen dromen van airconditioning. Maar dat is niet altijd de juiste oplossing. Kijk daarom eens of jouw verwarmingssysteem je te hulp kan schieten. Bouwsite Livios overloopt alvast de verschillende mogelijkheden.

1. Vloer- en wandkoeling

Met sommige vloer- of wandverwarming kan je de temperatuur in je woning met een paar graden doen dalen. Je laat in dat geval koel water door de buizen stromen, waardoor je via de dekvloer overtollige warmte uit de woning onttrekt. De warmtepomp geeft de warmte af aan de buitenlucht, waardoor het water opnieuw afkoelt en de cyclus kan herstarten. Op die manier doe je de omgevingstemperatuur op de warmste momenten met 3 à 5°C dalen zonder dat jouw energiefactuur torenhoog oploopt.

Volledig scherm © Getty Images

Naast de energieprijs zijn er nog enkele andere voordelen. In tegenstelling tot een airconditioning zie je wand- of vloerverwarming helemaal niet. Je hebt ook geen last van luchtverplaatsing of vervelende geluiden. Het enige nadeel is echter het beperkte koelvermogen. Ruimtes die pal op het zuiden gericht zijn of waarin veel personen samenzitten zal je moeilijk kunnen koelen. Het koel water mag namelijk niet onder de 18°C zakken, want anders zal er condens neerdalen. De vloer kan dan op enkele uren kletsnat worden. Hou daarom rekening met het zogenaamd dauwpunt. Dat is de temperatuur waarop het vocht in de lucht verandert in water. Het dauwpunt verschilt naargelang de luchtvochtigheid. Na een stevige regenbui zal het punt enkele graden lager liggen.

2. Plafondkoeling

Koelen via het plafond voelt aangenamer dan koelen via de vloer. De reden hiervoor is tamelijk eenvoudig. Omdat warmte stijgt en koude daalt, blijf de afgekoelde lucht aan de vloer hangen als je vloerverwarming gebruikt. Dat geeft soms een onaangenaam gevoel, maar plafondkoeling verhelpt dat probleem. Bij dit systeem laat je, net als bij vloerverwarming, koud water stromen door een gesloten buizensysteem. De koude lucht wordt zwaarder en zakt automatisch naar beneden. In combinatie met de warme lucht koelt de volledige ruimte gelijkmatig af.

Verder heeft plafondkoeling nog twee andere voordelen. Ten eerste kan je het plafond volledig gebruiken om te koelen. Dat is bij vloerkoeling niet het geval. Daar wordt een aanzienlijk deel van de oppervlakte ingenomen door meubels. Het koelvermogen van plafondkoeling is hoger dan bij vloerkoeling. Ten tweede heeft plafondkoeling sneller effect. Bij vloerkoeling ligt er nog een dikke chape boven het buizennet. Hierdoor zal eerst de vloer afkoelen en dan pas de ruimte. Plafondkoeling is niet of amper afgeschermd.

3. Ventiloconvectoren

Wil je een ruimte snel afkoelen? Sluit de warmtepomp dan aan op een ventiloconvector. Dat is een toestel dat warme of koude lucht in je woning kan verspreiden, met een ventilator. Men noemt dit slimme systeem een ‘binnenunit’, omdat het verbonden kan worden met de buitenunit van een lucht-luchtwarmtepomp.

Volledig scherm Ventiloconvector © Easykit

In dit systeem zit een spoel waardoor normaal gezien warm water stroomt. Een ventilator blaast op deze spoel en warmt de ruimte op. Laat je echter koud water door de spoel lopen, dan draai je het mechanisme om. Je koelt de ruimte zonder aan comfort te verliezen.

Extra pluspunt: het temperatuurverschil tussen de gekoelde lucht en de omgevingslucht is lager dan bij airconditioning. Hierdoor trek je geen onaangename luchtstromen op gang en loop je veel minder risico op luchtweginfecties.

Conclusie

Systemen om je woning af te koelen via de verwarming bevinden zich nog altijd in de schaduw van airconditioning. Nochtans kunnen de voorgestelde koeloplossingen de binnentemperatuur met 3 à 5°C doen dalen. Ze zijn zeker efficiënt en je kan ze makkelijk koppelen aan een bestaand systeem zoals vloerverwarming.

Heb je thuis geen vloerverwarming of koelt die toch niet genoeg? Uit deze verschillende airconditioningsystemen kan je kiezen.

