Airco’s straks nog populairder door afschaffen terugdraaiende teller

Woon.Wie deze zomer een zwembad in de tuin wil, moet al geluk hebben om een installateur te vinden met voordien nog een gaatje in zijn agenda. Maar ook wie een gekoeld huis wil, maakt daar beter tijdig werk van. “De markt is al een poosje enorm aan het groeien door de opeenvolgende jaren met hittegolven, maar we verwachten een blijvende vraag door het afschaffen van de terugdraaiende tellers voor wie zonnepanelen heeft en door het vele thuiswerken”, vertelt Lieven Verstaen van Daikin.

De winter is doorgaans de kalmste periode van het jaar voor de airco-installateurs, maar dat is nu anders. De opdrachtenboekjes zijn nog deels gevuld met orders van tijdens de hittegolf van vorige zomer en er zijn ook aanvragen van wie wil anticiperen op de hete zomers die er ongetwijfeld zitten aan te komen.

“De groei die al een aantal jaar aan de gang was, zal zeker doorzetten”, stelt Lieven Verstaen, productmanager van Daikin Belux. “Sinds corona werkten nooit zoveel mensen thuis en om dat in comfortabele omstandigheden te doen, komt een koelsysteem op zomerse dagen zeker van pas. Ook het afschaffen van het systeem van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen zal ongetwijfeld een effect hebben.”

“Voor hen is het zaak om voortaan de energie te verbruiken op het moment dat die geproduceerd wordt. Heel veel mogelijkheden zijn er niet: airco is er een van, net als de opwarming van het sanitair water met een warmtepomp. En mensen met een verouderde verwarmingsketel zullen er vaker voor kiezen om over te schakelen op een warmtepomp. Bovendien helpt dit om het gebruik van groene energie te bevorderen.”

Beperkte wachttijd

Wie deze zomer van een koel huis wil genieten, wacht dus best niet te lang. Al heb je niet zo veel geduld nodig als bij een zwembad. “Reken op zo’n zes weken. Hoe later op het voorjaar, hoe langer de wachttijd waarschijnlijk zal oplopen. Maar gelukkig ligt er nog niet direct een hittegolf in het verschiet”, lacht Verstaen.

Niet alleen de klimaatopwarming doet de temperatuur in huis tijdens de zomer onaangenaam hoog oplopen, ook de doorgedreven isolatie van onze huizen in combinatie met grote glaspartijen heeft een invloed. “Bij het ontwerp van de woning is er een verplichte EPB-energieberekening die aandacht besteed aan temperatuurbeheersing en de mogelijke oververhitting van de woning berekent. Maar we merken dat de praktijk soms significant verschilt van de theorie en dat mensen daarom al na een paar jaar een airco installeren in hun nieuwbouw of grondig gerenoveerd huis.”

In- of opbouw

Vaste aircotoestellen bestaan uit een buitenunit die via kleine koelleidingen verbonden wordt met één of meerdere binnenunits. Die binnentoestellen kunnen ingebouwd worden – in een kastenwand, een valse wand of plafond – maar dat is de duurste oplossing, aangezien er extra luchtkanalen en aanzuig/uitblaasroosters op maat moeten worden voorzien. Meestal wordt gekozen voor opbouwtoestellen. Hoog aan de wand, zoals boven een deur, zijn ze het meest compact en plaatsbesparend. Ook laag kan, zoals een radiator of convector. Naast de meest gekozen neutrale witte kleur doen ook donkerdere kleuren en de houtimitatie het momenteel goed. De toestellen koelen niet alleen maar verwarmen ook en kunnen dus een heel jaar voor comfort zorgen.

Het prijskaartje van een airco? Reken voor een kamer van 15 m² op ongeveer 2.000 euro (exclusief btw, inclusief installatie) voor een standaard splitmuurmodel. Voor twee kamers komt dat op het dubbele. De binnentoestellen zijn dan aangesloten op een multisplit buitenunit en kunnen onafhankelijk van elkaar werken.

