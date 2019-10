Afschaffing woonbonus doet aantal vastgoeddossiers met 40 procent stijgen TMA

De door de Vlaamse regering aangekondigde afschaffing van de woonbonus zorgt voor een ware rush op de vastgoedmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. Het aantal vastgoeddossiers is met 40 procent gestegen.

In de periode van 30 september, toen de nieuwe Vlaamse regering bekendmaakte dat de woonbonus zal uitdoven, tot en met 9 oktober lag het aantal vastgoeddossiers 40,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2018 ging het om 6.616 vastgoeddossiers, nu om 9.295 dossiers, aldus cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).