Afbraakwerken gepland? Dit moet je weten + test je kennis over asbest

Fout 1: schouw uitkappen zonder nadenken

Het uitkappen van de schouw om extra ruimte te creëren in de living of slaapkamer is misschien wel de populairste afbraakklus. Maar veel schouwen hebben een ondersteunende functie. Schakel bij de minste twijfel een expert in. En denk eraan dat schouwen vaak zijn ingemetseld in de gemene muur, waardoor er tijdens de afbraakwerken barsten kunnen ontstaan bij de buren. Lees hier wat een gemene muur precies inhoudt.

Fout 2: te weinig afbreken

Nog populair bij doe-het-zelvers: het afbreken van houten roosteringen om ze te vervangen door een betonnen vloeropbouw. Ook de vloer op het gelijkvloers, in oude woningen vaak op volle grond, breken veel verbouwers zelf uit. Goed idee, want je kan weinig verkeerd doen en bespaart een pak geld.

Maar helaas gaan veel verbouwers nét niet ver genoeg en laten ze de oude leidingen voor sanitair en verwarming gewoon liggen. Goed fout, want je kan er donder op zeggen dat die leidingen hetvroeg of laat begeven… en dat is jammer als je pas nieuwe parket hebt gelegd en alles opnieuw moet openbreken. Vervangen dus! Bovendien is dit ook hét moment om andere obstakels aan te pakken, zoals een vochtprobleem of een gebrekkige fundering.

Fout 3: dragende muur slopen zonder vergunning

Haal nooit zomaar een muur weg. Controleer op voorhand of het om een dragende muur gaat. Deze ondersteunt ofwel de muur erboven ofwel de vloerbalken van de bovenliggende verdieping. Voor het uitbreken van een dragende muur heb je een bouwvergunning nodig én de tussenkomst van een architect. Twijfel je of een muur dragend is of niet? Zo controleer je het.

Wat met gevaarlijk afval?

Ga je een oud huis verbouwen, dan is de kans groot dat je te maken krijgt met asbest. Dit kankerverwekkende materiaal werd vroeger verwerkt in de meest uiteenlopende producten, van leien en golfplaten tot afvoerpijpen en plaasterisolatie van verwarmingsbuizen.

Bron: Livios