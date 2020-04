Adembenemend vakantiehuis combineert Italiaanse klasse van vroeger en nu Bjorn Cocquyt

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Umbrië.

Casa delle Suero staat, samen met negen andere huizen, op een domein van 1.500 hectare met ook een kasteel van meer dan 1.000 jaar oud. Het unieke zit hem in de combinatie van de authenticiteit van het gebouw en de hedendaagse, moderne inrichting van het interieur. Italiaanse stijl en klasse in een mix van oud en nieuw.

Maar wat het huis echt uitzonderlijk maakt, is het omringende landschap met groene heuvels die zich ’s morgens hullen in mist en ’s avonds het perfecte decor vormen voor de zonsondergang. Om daar volop van te genieten zijn er verschillende (overdekte) terrassen ingericht.

Goed nieuws voor wie helemaal weg is van Casa delle Suero, want de villa met zes slaap- en badkamers wordt ook verhuurd. Een vakantie naar Italië is nog niet voor meteen, maar dat geeft je wel al de kans om te beginnen sparen. In het hoogseizoen betaal je hier immers zo’n 5.000 euro per nacht.