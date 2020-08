Adembenemend uitzicht maakt dit vakantiehuis op wijndomein nog exclusiever Bjorn Cocquyt

05 augustus 2020

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een wijndomein in Toscane.

We zijn geen kenner, maar als we ons moeten baseren op de smaakvol gerenoveerde gebouwen op het domein, dan kan het niet anders dat de wijnen van Terre di San Giustino tot de lekkerste van hun soort behoren.

De natuurstenen huizen nemen voorzichtig een plaats in het unieke decor in, met op de achtergrond de bossen van de Chianti. Het spreekt voor zich dat er rondom overal terrassen zijn aangelegd om maximaal van dat uitzicht te kunnen genieten.

Naast het hoofdgebouw, met onder andere een gemeenschappelijke eet- en ontspanningsruimte, telt het landgoed drie kleinere cottages met in totaal elf slaapplaatsen. Ze worden niet bewoond door de eigenaars, maar verhuurd als vakantiehuis.

Nieuwsgierig naar een prijs botsten we op de site www.invillas.com op een weekbedrag van ongeveer 27.000 euro. Al sluiten we niet uit dat je op de prijs kunt afpingelen als je rechtstreeks bij de eigenaars boekt. Met dagelijkse huishoudhulp, een conciërge, massageruimte, sauna, jacuzzi en zwembad worden gasten wel in de watten gelegd. Wie graag wat actie wil, kan zich uitleven in de gym, het tennis-, basket- en volleybalterrein.