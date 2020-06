Achter de gevel van deze West-Vlaamse hoeve gaat een loft vol design en kunst schuil Bjorn Cocquyt

20 juni 2020

10u00 0 Woon. Patrick en Franky kochten hun huis louter en alleen voor de ligging tussen de velden en het zicht op het bos van Hertsberge. Van de woning zelf werden ze niet wild. Is dat vandaag even anders. Binnen de bestaande muren bouwden de heren een loftstructuur die ze inrichtten met een eclectische mix van design en kunst.

Aan de buitenkant zie je nog altijd dat dit ooit een boerderij was, met links de woning en rechts de schuur. “De pannen haalden we van andere hoeves en de bekleding met geoliede afrormosiaplanken deden we om de muur erachter te camoufleren. Door die paar ingrepen won het huis meteen aan charme en kreeg het ook een landelijke uitstraling", vertelt het koppel.

Van het landelijke interieur dat we ons er automatisch bij voorstellen, valt binnen echter niks te merken. “Een van onze vorige huizen was een loft en dat gevoel vonden we erg fijn. De enige twee deuren die we dan ook hebben, zijn die naar het toilet. We richtten alle ruimtes beneden in, omdat we hier willen blijven wonen mocht er ooit iemand in een rolstoel belanden. Vandaar de brede looppaden, de inloopdouche, de vlakke overgangen van binnen naar buiten, ...”

