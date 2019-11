93% van ons investeert in energiezuinigheid om kosten te drukken Bjorn Cocquyt

18 november 2019

16u05 0 Woon. Het verminderen van de kosten is voor 9 op de 10 Belgen de belangrijkste reden om te investeren in de energie-efficiënte van zijn woning. Op de tweede plaats staat het verlagen van de impact op het milieu (55%) gevolgd door het vergroten van de waarde van de woning (54%).

De cijfers komen uit een enquête die iVox bij 1.000 landgenoten afnam in opdracht van Essent. Daaruit blijkt ook dat 15% van de Belgen zijn woning buist op het vlak van energiezuinigheid. “Als je weet dat 61% van de Belgen de voorbije vijf jaar geïnvesteerd heeft in de energie-efficiëntie van hun woning, is dit een zéér matige score”, zegt Koen Colpaert van Essent.

Gemiddeld zijn we bereid 5.971 euro te investeren in de energie-efficiëntie van onze woning. “Met dat budget kan je al aardig wat isoleren of een heel aantal zonnepanelen op het dak leggen. Maar hoewel een energie-efficiënte woning op lange termijn voor een mooie besparing kan zorgen, lijkt de kost van de eigenlijke renovatie de Belg nog vaak af te schrikken. Dat is spijtig, want de meest groene én goedkope energie, is nog steeds de energie die niet gebruikt wordt.”