7 tips voor het kiezen van screens voor jouw woning

17 juni 2019

Bron: Livios 0 Livios Overweeg je de installatie van screens om oververhitting te vermijden in huis? Maar weet je niet waarmee je rekening moet houden bij de keuze van deze zonwering? Marc Geers van Winsol deelt aan Overweeg je de installatie van screens om oververhitting te vermijden in huis? Maar weet je niet waarmee je rekening moet houden bij de keuze van deze zonwering? Marc Geers van Winsol deelt aan bouwsite Livios zijn beste advies voor een heerlijk fris huis. In zeven vragen loodst hij je naar het perfecte screen voor jouw woning.

1. Wat heb je nodig?

“Een screen is een verticale zonwering die de zon buiten houdt wanneer jij vindt dat het nodig is”, legt Marc Geers uit. “Je hebt er in een nieuwe woning alle voordeel bij om alles zo mooi mogelijk weg te werken zodat je zo weinig mogelijk ziet van de screens op momenten dat het licht volop mag binnen stromen. De meest voor de hand liggende plaats om de screenkast en geleiders weg te werken is de spouw.”

2. Wat bij een renovatie?

“Als de ramen toch vervangen moeten worden, dan is een renovatie het ideale moment om screens in te bouwen in de spouw. Is de verbouwing minder ingrijpend, dan is de voorbouwmethode een betere oplossing. Daarbij wordt de screenkast aan de buitengevel voor het raam gemonteerd. Belangrijk is dat de onderkant van de kast niet voor het raam hangt en zo het zicht belemmert.” Lees hier waar je op moet letten als je ramen renoveert.

3. Hoe kies ik een stevig doek?

“Een screen moet alle weersomstandigheden aankunnen zonder zijn strakke look te verliezen. De stof mag dus niet krimpen of uitzetten. Er zijn twee doektypes die aan deze eisen voldoen. De meest stabiele doeken bestaan uit geweven glasvezel met een pvc-coating. Ze kunnen grote afmetingen aan tot wel zes meter en bestaan in bijna vijftig verschillende kleurvariaties. Je kan bij deze doeken kiezen uit een verschillende diameter van gaatjes, ook wel ‘openingsfactor’ genoemd.”

“Het doek van een screen is doorzichtig”, legt Marc Geers uit. “De openingsfactor geeft het percentage gaatjes aan. Dat kan variëren van 15 tot 1 procent. 15 procent betekent dat er ongeveer 15 procent van het daglicht, de warmte en energie doorgaat. Dat is natuurlijk minder zonwerend dan een doek met openingsfactor van 1 procent. Architecten zullen in ons land eerder kiezen voor een factor rond 5 procent.”

Het tweede doektype bestaat uit polyestervezel omgeven door pvc. Ook dit doek is in meerdere kleuren en nog meer openingsfactoren te verkrijgen, maar is iets beperkter in afmetingen.”

4. Hoe lang gaat een screen mee?

“De modernste screens hebben een lange levensduur. Het doek wordt links en rechts strak gespannen gehouden door een zip of rits die vastzit in een geleider. Mooi meegenomen: als je een gezipt screen volledig naar beneden doet, heb je meteen ook een vliegenraam. Er is geen enkele opening aan de zijkant waarlangs insecten binnen kunnen.”

5. Hoe vermijd ik inkijk?

Bij daglicht heb je buiten meer licht dan binnen, in dat geval kan je met een screen altijd van binnen naar buiten kijken, maar niet andersom. Maar van zodra het donker wordt buiten en je binnen de lichten aandoet, kan je van buiten naar binnen kijken en niet meer van binnen naar buiten. Gelukkig zijn er twee oplossingen om dit aan te pakken.

“Ten eerste bestaan glasvezeldoeken in een variant met een openingsfactor van 1 procent. Je moet dan al erg felle lampen aandoen voor iemand van buiten naar binnen kan kijken. Bij slaapkamers en badkamers aan de straatkant wil je natuurlijk geen enkel risico op inkijk. Hier kan je een screendoek installeren met een openingsfactor van 0 procent, aan de binnenzijde heeft dit screen een grijze coating die volledig verduistert.”

6. Manueel of elektrisch?

“Oudere screens kan je eventueel manueel bedienen, maar om een gezipt screen te openen, heb je echt wel kracht nodig en kies je beter voor een gemotoriseerde oplossing. Screens met een motor kan je op verschillende manieren aansturen. De simpelste oplossing is elektrisch met een knopje op de muur, maar steeds meer mensen kiezen voor een draadloze bediening. Er bestaan wind- en zonwachters die het screen openen en sluiten van zodra ze een bepaalde windsnelheid of periode van zonlicht detecteren. Daarnaast kan je met enkele opties een screen ook vanop afstand bedienen met een app op je smartphone of tablet.”

7. Wat is de rol van de architect?

“Screens zijn meestal opgelegd om de vooropgestelde energieprestaties van een woning te halen. Architecten proberen in hun ontwerp zoveel mogelijk gratis licht en warmte in huis te trekken, met grote glasoppervlakten op het oosten, westen en zuiden. Het nadeel is dat het daardoor soms ook te warm wordt in huis. Om oververhitting te vermijden, kan hij de raamoppervlakte beperken of screens installeren, waardoor het ook op hete zomerdagen lekker fris blijft in huis. Een extra investering, maar wel eentje die positief is voor je EPB-berekening.” Lees hier hoe je je kan wapenen tegen de sterkste zonnestralen.

