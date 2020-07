7 oplossingen voor meer privacy in je tuin Redactie

30 juli 2020

11u00

Bron: Livios Een groot aandachtspunt - zeker bij nieuwe tuinen - is het vermijden van inkijk. Maar je wil toch geen jaren wachten voor je haag of beplanting voldoende beschutting biedt? Privacy in je tuin op één dag: bouwsite Livios legt uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

Grote planten

Om meteen privacy te garanderen, werk je met grote planten. De standaardhoogtes zitten tussen de 80 en 100 centimeter. Maar wil je meteen afgeschermd zitten, ga dan voor planten van 150 of 180 centimeter. Daar staat natuurlijk wel een meerprijs tegenover. Snelgroeiende planten zijn goedkoper. Voor hagen kom je dan onder andere bij de haagbeuk terecht.

Kant-en-klare hagen

Voor een snel resultaat werk je met volwassen planten. Steeds meer gespecialiseerde bedrijven kunnen grotere plantenexemplaren en volgroeide hagen leveren. Het principe van kant-en-klare hagen is simpel: de haag is al voorgekweekt en wordt in panelen geleverd. Die panelen plaats je dan naast elkaar en maak je vast aan palen. Er zijn verschillende soorten hagen beschikbaar in verschillende afmetingen, zowel in de hoogte als in de lengte.

Schanskorven

Steen- of schanskorven zijn een andere optie voor instant privacy. Dit zijn gesloten metalen afrasteringen in de vorm van een wand, gevuld met stenen of een ander materiaal. De constructies zijn er in verschillende afmetingen, maar je kan ze ook op maat laten maken.

Een groot voordeel is dat deze ‘tuinmuren’ in tegenstelling tot hagen geen onderhoud vergen. Maar voor sommigen komen ze te industrieel of te zwaar over. Steenkorven zijn eerder goed om hier en daar in te passen. Maar niet voor langere afscherming. Dat wordt het trouwens een kostelijke bedoening.

Klimop vlechten

Een klassieke afsluiting zoals tuindraad blijft - in combinatie met klimop - echter de populairste methode. Voor direct resultaat, koop je klimop van anderhalve meter en vlecht die in de afrastering. Een andere optie: vlecht latjes tussen de tuindraad. Reken op dit kostenplaatje voor een draadafsluiting.

Steenstrip

Je kan je muren ook bekleden met strips: arduinen strips of stonepanels. Stonepanels zijn panelen die bestaan uit stukken natuursteen.

Grote en hoge plantenbakken

Grote en hoge plantenbakken zijn ook een oplossing. Want denk eraan: elke plant die een zekere hoogte wil hebben, neemt ook een bepaalde breedte in. Met hoge bakken kan je dus al wat plaats winnen en je planten smaller houden.

Schermen en panelen

Nog steeds niet dé oplossing voor jouw tuin gevonden? Misschien zijn afsluitingen in beton, hout of pvc iets voor jou? Of tuin- en vlechtschermen? De keuzemogelijkheden zijn alvast uitgebreid.

Bron: Livios