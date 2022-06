7 misverstanden over airco ontkracht

DaikinAirco-systemen worden steeds populairder. Nochtans bestaan hier veel misverstanden over. Want wist jij dat je een airco een lucht-luchtwarmtepomp is die je woning kan verwarmen, op een energie-efficiënte manier én dat deze beschikbaar zijn in verschillende uitvoeringen? Dát en nog veel meer weetjes over airco, lees je hieronder!

1. Airco is niet milieuvriendelijk

Fout! Een airco is een systeem waarbij een buitenunit in verbinding staat met één of meerdere binnenunits. Zo’n installatie is een lucht-luchtwarmtepomp en werkt dus via het principe van alle warmtepompen. Aangezien het een warmtepomp is, verbruikt deze installatie heel weinig elektriciteit voor verwarming. Ook voor koeling wordt op dezelfde manier gewerkt als een warmtepomp maar dan omgekeerd: het temperatuurverschil tussen buiten en binnen is in de zomer kleiner dan in de winter waardoor het toestel nog efficiënter werkt in de zomer. Je kan dus stellen dat het een energie-efficiënt toestel is, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt.

2. Met een airco kan je niet verwarmen

Fout! Met een airco-installatie of lucht-luchtwarmtepomp van Daikin kan je zowel je woning koelen als verwarmen. Deze warmtepompen worden zelfs in Scandinavie gebruikt en verwarmen met tot -20°C buiten. Dit kan simpelweg op aanvraag, via je smartphone.

3. Airco is slecht voor de gezondheid

Fout! De airco-installaties van Daikin zijn uitgerust met geavanceerde filters. Sommigen beschikken zelfs over een Flash Streamer-technologie waardoor de lucht gezuiverd wordt.

Je moet een airco-installatie op de juiste manier gebruiken. Zo is het aangeraden om het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur niet hoger te laten oplopen dan 6 graden in de zomer. Stel dat de buitentemperatuur 33 graden bedraagt, dan wordt er aangeraden je woning niet onder de 27 graden te koelen want dan is het te koud. Weet dat wanneer een airco-installatie draait, de lucht sowieso droger zal zijn en je dus minder zal zweten.

4. Airco verbruikt veel elektriciteit

Fout! Een airco is een warmtepomp met een gemiddelde SCOP (seizoensrendement) van 4.3. Dat betekent dat voor 1 kW elektriciteit, een airco 4.3 kW warmte of koude produceert. De energie-efficiënte airco-systemen van Daikin zijn dus veel zuiniger dan gedacht wordt.

5. Airco is niet mooi

Fout! Een airco-installatie hoeft niet per se een prominente plaats in te nemen in je woning. Er zijn verschillende opties zoals wandmodellen, vloermodellen of zelfs modellen die in een kast geïntegreerd worden. Bovendien zijn de verschillende types airco beschikbaar in diverse kleuren. Zo kan je de kleur van je toestel afstemmen op je interieur.

6. Airco is duur

Fout! Aan een goede airco-installatie hangt uiteraard een prijskaartje vast. De exacte kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren, zoals het model en het type oplossing. Maar het is een investering die de moeite loont. Zeker aangezien je met een lucht-luchtwarmtepomp zowel kan koelen als verwarmen. Een goed alternatief om de torenhoge prijzen van gas en mazout te omzeilen!

7. Airco maakt veel lawaai

Fout! De misvatting over lawaaierige airco’s, is te wijten aan het verschil tussen mobiele en vaste airco’s. Zo maken mobiele units effectief vrij veel lawaai en zijn ze niet enorm efficiënt. Vaste airco’s met een buitenunit en één of meerdere binnenunits evolueren continu waardoor het geluidsniveau steeds zo laag mogelijk blijft. De meeste lucht-luchtwarmtepompen van Daikin hebben een buitenunit met een geluidsniveau van slechts 47 decibel en een binnenunit met een geluidsniveau van slechts 19 decibel. Het geluidsniveau van de binnenunit(s) is vergelijkbaar met een windstil bos, het tikken van je horloge of bladgeritsel. Daardoor horen ze bij de stilste installaties op de markt.

De software van de airco’s van Daikin is bovendien voorzien van een ‘stille’ modus. Je kan je installatie zo programmeren dat ze ’s nachts op een lager toerental werkt en dus stiller is. En ook overdag werkt de installatie quasi geruisloos waardoor jij ongestoord kan genieten van een optimaal comfort.

Laat je dus niets wijsmaken en geloof de fabels over airco’s niet. Contacteer Daikin voor meer info en ervaar het genot en het comfort van een optimaal binnenklimaat.