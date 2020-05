7 interieurtrends die ook het terras veroveren Bjorn Cocquyt

04 mei 2020

15u11 0 Woon. Binnen wordt buiten bij mooi weer, en dus vinden heel wat interieurtrends hun weg naar terras, balkon en tuin. We richten er gezellige zithoekjes in waar het even leuk toeven is als ‘s winters in de woonkamer. De focus ligt vooral op materialen en vormen, veel minder op kleur.

Vlechtwerk met een plus

Er waren nooit meer gevlochten meubels en accessoires te vinden, dus is het moeilijk om origineel te blijven. Tenzij je gaat voor iets met een extra. Zo maakt het bovenste deel van deze Catalina tuinzetel een absolute blikvanger én een knusse cocon. Ook multifunctionele gevlochten meubels gecombineerd met wit, voor een bohémiengevoel, doen het goed. Richtprijs: 299 euro. www.casashops.be

Luilekkerzetels

De meeste tuinsofa’s zijn bedoeld om keurig in recht te zitten. Maar misschien vind je het wel zalig om je neer te vleien op een sofa? Dan is de Stay-collectie je op het lijf geschreven. De lounger (60 x 190 cm) en het ligbed (120 x 190 cm) zijn in weer- en waterbestendige stof. Het bed heeft een neerklapbare beugel in de rug voor steun. Met beschermhoes. In antraciet, grijs of beige. Richtprijzen: 299 euro (lounge) en 699 euro (ligbed). www.blomus.com

Bankzitters

Een bank komt goed van pas als extra zitje wanneer je volk over de vloer krijgt. Zodra iedereen weg is, zet je het weer aan de kant zonder dat het veel plaats inneemt. Het handige aan deze Parana is dat het bijhorende bordeaux kussen vastzit met lederen riempjes, zodat het niet de hele tijd gaat schuiven. Richtprijs: 79,99 euro (60 cm) en 99,99 euro (120 cm). www.intratuin.be

Terrazzo light

Van keukenaanrecht tot badkamervloer: terrazzo duikt overal op. En nu ook op het terras, in kleine meubels en accessoires. Deze bloempotten met het bekende spikkelmotief, staan op een bleke, houten staander en zijn verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen en hoogtes. Richtprijs: 79 euro (set van 2). www.made.com

Sfeerscheppers

Vlammen scheppen sfeer op een terras, maar wie op een appartement woont, heeft meestal geen plaats voor een vuurschaal of buitenhaard, laat staan een opslagplek voor houtblokken. Gelukkig zijn er steeds meer mooie tuinkaarsen om het gezellig te maken. Het Antwerpse Paju Design brengt dit voorjaar een beperkte buitencollectie uit van enkele van zijn woonkamerkaarsen. Wij smelten voor deze Sand met zwarte parafine in een terracotta omhulsel. Richtprijs: 49 euro. www.pajudesign.com

Organische vormen ...

Organische vormen doen grenzen vervagen en zorgen voor een gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid. Ontwerper Kris Van Puyvelde wilde met de zachte, niervormige zetels uit de Organix-collectie ook mensen dichter bij elkaar brengen. Er zijn drie soorten rugleuningen om vast te klikken aan de onderstellen en om de zetel helemaal op jouw wensen af te stemmen. Richtprijs: vanaf 5.900 euro. (1 zit- en vier rugelementen). www.royalbotania.com

... Of heerlijk rond

Het mag nog even niet, maar zodra de coronacrisis gaat liggen zullen we ongetwijfeld voluit genieten van een barbecue met familie en vrienden. Aan een ronde tafel zit iedereen dicht bij elkaar en kun je honderduit babbelen. Een model met een centrale voet in plaats van meerdere poten is het meest comfortabel. Deze tafel (85 cm) uit de set Fano is gepimpt met een blad in teak. Richtprijs: 689,16 euro (tafel en drie stoelen). www.overstockgarden.com