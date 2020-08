7 buitenhaarden die je terras in vuur en vlam zetten Bjorn Cocquyt

24 augustus 2020

18u03 0 Woon. Het is niet omdat het ’s avonds vroeger donker wordt en ook een stuk frisser dat je de zomer al moet opgeven. Met een vuur op je terras kun je tot in de late uurtjes buiten blijven.

Ruige jongen

Door de behuizing in cortenstaal ziet de Bijuga van het Nederlandse merk RB73 er best ruig en stoer uit. Maar het is een erg (gebruiks)vriendelijke jongen, want dankzij de beglazing hebben jij noch je terrasbekleding last van rondspattende gensters. Richtprijs: 1.395 euro

Prijsbeest

De vuren van Modfire springen natuurlijk in het oog door hun felle kleuren, maar er is meer: hun op een raket gebaseerde vorm verfraait je terras en met gas als brandstof heb je bovendien binnen enkele seconden een vlam om je aan te verwarmen. Geen wonder dat de haard tal van designprijzen won. Richtprijs: 1.400 euro.

Opvouwvuur

Fire Safe kun je overal met je meenemen, want de vuurschaal in roestvrij staal (25 x 25 cm) haal je in een wip uit elkaar. Opgevouwen en opgeborgen in een meegeleverde tas is ze amper 2,5 cm hoog. Er is ook een apart bij te kopen opzetstuk om te barbecueën. Richtprijs: 67,95 euro.

Timemanagement

Gedaan met op het laatst in allerijl hout bijeen te sprokkelen als je een vuurtje wilt stoken, want de Montana High heeft onderaan opslagruimte voor heel wat blokken. Die maken de haard ook een stuk decoratiever. Hij is uit te breiden met een grillplaat en vonkenscherm. Verkrijgbaar in drie maten. Richtprijs: 599 euro (60 cm)

Aan de kant!

De Barrow is een vuurschaal en imposante barbecue in één, want een grillrooster is inbegrepen. Naast zijn grote afmetingen (135 x 81 x 35 cm) valt vooral de vorm op. Designer Konstantin Slawinski baseerde zich op een kruiwagen, maar of je de Barrow voor tuinklusjes kunt gebruiken, durven we niet te stellen. Richtprijs: 799 euro.

Op veilig

Hoewel de vlammen van de Cosiloft omringd worden door teakhout, zit je toch veilig. Het vuur op aardgas blijft netjes in de centrale korf en is ook perfect regelbaar. Als je het zaakje toch niet vertrouwt, is er nog altijd een glasset om errond te plaatsen. Het meubel bestaat ook in het wit met een stenen tafelblad. Richtprijs: 849 euro.

Metamorfose

Deze Phoenix Flower ondergaat een metamorfose van zodra hij op je terras staat. Door de invloed van weer en wind krijgt het staal een roestige look, zonder dat de kwaliteit er bij inboet. Richtprijs: vanaf 308 euro.