6 tips voor de perfecte verhuisplanning Redactie

15 juli 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Verhuis je naar de andere kant van het land, of maar enkele straten verderop? Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Want bij een verhuis komt meer kijken dan je denkt. Met deze tips van Verhuis je naar de andere kant van het land, of maar enkele straten verderop? Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Want bij een verhuis komt meer kijken dan je denkt. Met deze tips van bouwsite Livios begin je zo’n drie maanden voor je verhuisdatum al met plannen. Met deze zes tips bewaar je het overzicht.

1. Voor huurders: denk aan de opzegtermijn

Huur je? Let dan op de opzegtermijn van drie maanden. Die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzendingsdatum van je aangetekende brief, waarin je de verhuurder op de hoogte brengt van je plannen. Vraag hem of haar om langs te komen om de sleutels te overhandigen. Maak een plaatsbeschrijving of overloop de beschrijving die bij de start van je overeenkomst is opgemaakt. Lees hier hoe je een goede plaatsbeschrijving maakt.

2. Regel televisie, internet en telefoon

Breng je operator minstens vier weken voor je verhuis op de hoogte van de adreswijziging. Check de website van je operator voor meer info. Regel ook de aansluiting op je nieuwe adres. Is er daar nog geen aansluiting? Regel dat zo snel mogelijk. Want naast het papierwerk, is er ook de installatie zelf die moet gebeuren.

3. Breng elektriciteit, gas en water in orde

Je moet je watermeter ofwel overdragen aan de nieuwe bewoner ofwel laten afsluiten. Op de website van je watermaatschappij vind je alle informatie. Denk ook aan de overdracht van elektriciteit en gas. Neem contact op met je leverancier en regel ook gas en elektriciteit op je nieuwe adres!

4. Met of zonder verhuisfirma?

Wil je beroep doen op een verhuisfirma? Reserveer die dan op tijd. Idem voor het huren van een verhuiswagen. Waarschuw ook de politie als de verhuiswagen veel ruimte inneemt om te parkeren. De politie zorgt dan voor borden om een strook vrij te houden voor jouw woning.

Tip: Geen zin om zelf met dozen te sleuren? Zoveel kost een verhuisfirma.

5. Regel je briefwisseling

Vraag enkele weken voor de verhuis Verhuisdienst aan bij bpost. Deze dienst stuurt je post automatisch naar je nieuwe adres en meldt je verhuis tijdig aan de belangrijkste leveranciers in België.

6. Ruim op!

Plan een laatste trip naar het containerpark of de kringloopwinkel. Begin twee weken voor de verhuis al met inpakken. Wacht uiteraard tot op het laatste moment met het inpakken van spullen die je veel gebruikt of meteen nodig hebt. Idem voor de poetsproducten!

