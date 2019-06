6 tips om je woning lekker fris te houden Redactie

24 juni 2019

11u00

Als het buiten uitzonderlijk warm is, zoals deze week, dan is het onvermijdelijk dat de temperatuur ook in huis enkele graden oploopt. Wil je het in huis toch zo koel mogelijk houden terwijl de zon buiten genadeloos op je gevel brandt? Mis dan deze tips van bouwsite Livios niet.

1. Kies voor buitenzonwering i.p.v. binnenzonwering

Met buitenzonwering, zoals screens, rolluiken of lamellen, hou je zonnestralen tegen voordat ze het glasoppervlak van je ramen raken. Zo zorg je ervoor dat er veel minder zonne-energie naar binnen dringt. Bij binnenzonwering kan je niet vermijden dat zonnestralen voorbij het glas komen. Heb je geen andere mogelijkheid dan binnenzonwering? Ga dan voor verduisterende of zonwerende doeken.

Tip: Van rolluiken tot zonnetent: dit zijn de verschillende soorten zonwering.

2. Voorzie buitenzonwering aan alle zonkanten

Zonwering moet je voorzien aan de drie zonkanten van je woning: het oosten, zuiden en westen. Op het zuiden kan je oververhitting controleren met een ruime dakoversteek. In het oosten en westen, waar de zon laag staat, werk je met verticale screens of lamellen. Vooral de westkant is een probleem: daarlangs krijg je tegen de avond rechtstreeks horizontaal zonlicht binnen.

Lees ook: Dit zijn de richtprijzen voor rolluiken, screens of airconditioning

3. Kleef geen folie aan de binnenkant van je ramen

Geen mogelijkheid of budget om buitenzonwering te voorzien? Dan kan je je behelpen met een zonwerende raamfolie. Let op: plaats die wel aan de buitenkant van je ramen om te vermijden dat het glas barst. Gebruik hiervoor ook geen aluminiumfolie. Die kan vlekken in je beglazing veroorzaken. Ook witte lakens voor je ramen hangen of ze wit verven met waterverf kan helpen.

4. Verduister je woning

Hou overdag alle ramen en deuren dicht om te vermijden dat de warmte binnenkomt. Verduister je woning ook door je screens of rolluiken naar beneden te laten of je gordijnen dicht te houden. Architect Eric Houben vestigt ook de aandacht op nachtventilatie. “Dit kost je helemaal niets maar kan de aanvangstemperatuur ‘s morgens makkelijk enkele graden lager brengen. En dat voordeel behoud je de hele dag. Zet dus zeker ‘s nachts zoveel mogelijk open en gebruik die koelte om de binnenmassa van je woning op een iets lagere temperatuur te brengen. Je moet natuurlijk geen wonderen verwachten, maar het helpt wel.”

5. Schakel verdoken warmtebronnen uit

Verschillende technische apparaten, zoals je televisie, printer en computer, produceren warmte. Ook als ze in waakstand staan. Schakel ze volledig uit. Zo bespaar je bovendien ook energie. Lees hier wat de grootste energievreters zijn in huis.

6. Ventileer slim

Met een aircotoestel hoef je natuurlijk niet wakker te liggen van een warme woning. Maar heb je geen airco of wil je die niet te vaak opzetten om energie te besparen, dan kan je je ook behelpen met een ventilator. Als je de ventilator richt op een koele waterbron, zoals ijsblokjes, koelelementen of een natte doek, zal die het koude water in de lucht vernevelen en win je gauw enkele graden.

Tip: Wil je een mobiele airco? Zo installeer je hem correct.

