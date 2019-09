6 op 10 Belgen hebben schrik voor watertekort Bjorn Cocquyt

24 september 2019

16u51 3 Woon. De komende dagen mag het dan wel regenen, toch maken 6 op 10 Belgen zich zorgen over waterschaarste in de toekomst. Driekwart is ook van oordeel dat de overheid de bevolking moet aansporen om zuiniger om te springen met water.

De extreme droogte van afgelopen zomer baart ons duidelijk zorgen. Dat blijkt uit een bevraging van het onderzoeksbureau iVox bij 1.000 Belgen in opdracht van Grohe. De meerderheid heeft schrik dat we in de toekomst met waterschaarste te kampen krijgen en 3 op 10 landgenoten wijten dat ook een beetje aan zichzelf, omdat ze toegeven zich schuldig te voelen over hun eigen waterverbruik.

Slechts de helft weet goed wat de beste manieren zijn om water te besparen. Zelf doen ze dat door de kraan niet te laten openstaan tijdens het tandenpoetsen (75 %), ze uit te zetten tijdens de afwas (62 %), een spaarknop te gebruiken op het toilet (61 %) en de douche uit te schakelen tijdens het inzepen (41 %). Amper een derde geeft aan putwater te gebruiken in plaats van leidingwater om te besparen.

Extra tips en een grotere bewustmaking zijn meer dan welkom en op dat vlak wordt er gekeken naar de overheid. Nog opmerkelijk: bijna 80 % weet niet hoeveel hij voor zijn laatste waterfactuur moest betalen en wat het verbruik bedroeg.