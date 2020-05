6 ideeën om te telewerken vanuit je living Bjorn Cocquyt

19 mei 2020

12u39 0 Woon. Uit onderzoek blijkt dat we na de coronacrisis meer zullen thuiswerken dan voordien. Misschien heb je daar in jouw woning geen aparte kamer voor? Geen nood, met deze zes ideeën helpen we je op weg om ook dan een geschikte thuiswerkplek in te richten waar je gefocust je job kunt doen.

In de hoek

Hoekjes inrichten is niet evident en daarom blijven ze vaak leeg. Die ruimte kun je nochtans prima benutten met een hoekbureau. Dat is ideaal wanneer je niet zo veel plaats nodig hebt en maar enkele spullen hoeft op te bergen. Een mooi voorbeeld is deze Artic (80 cm breed en 80 cm diep) van Maisons du Monde. Het is uitgerust met een opbergvak voor je laptop en twee lades voor je paperassen. Zo ligt alles er op het einde van je werkdag netjes bij. Richtprijs: 130 euro.

Onder de trap

Veel oudere huizen hebben een (te) grote inkomhal. Dat zijn heel wat dure vierkante meters die niet worden gebruikt. Als je thuiswerkt, is dit een geschikt moment om daar verandering in te brengen door er je home office te installeren. We raden je wel aan om niet zomaar een bureau onder de trap te plaatsen, maar om een meubel op maat te laten maken, want dan haal je alles uit elke vierkante centimeter.

Op de overloop

Tal van nieuwbouwhuizen hebben een woon- of eetkamer die tot in de nok is opengewerkt. De mezzanine of overloop is een uitstekend plekje om een bureau te plaatsen. Je zit er apart, maar ook weer niet alleen omdat je altijd contact kunt houden met wie er beneden zit. Een kanttekening: warmte stijgt, dus als je de thermostaat in de living graag een graadje hoger zet, kun je boven al snel last krijgen van een suf hoofd.

Achter een scherm

Room dividers zijn de makkelijkste en snelste manier om een ruimte op te delen en aparte hoekjes te creëren. Zeker als tijdelijke oplossingen zijn ze ideaal. Een volledig gesloten scherm met een mooi motiefje of een halfopen wand waar je planten en andere deco aan hangt? Het kan allebei, want er is keuze te over. Voorbeeld: Motif van Casa, richtprijs: 79 euro.

In een nis

Een ingebouwde kast, een haard- of tv-meubel, …. Maatmeubels die helemaal zijn afgestemd op het interieur en op de afmetingen van de ruimte staan doorgaans bovenaan het lijstje bij wie zijn huis na een aantal jaar een upgrade wil geven. Voorzie bij zo’n meubel ook een metertje voor een bureau. Als je die integreert tussen een muur en een hogere wand ontstaat er een nis waarin je iet of wat in een cocon zit.

In een kast

Met deze oplossing sla je twee vliegen in één klap. Newark van La Redoute is zowel een bureau als een bibliotheekkast met negen kleine en twee grote vakken voor je boeken en decoratie. Afhankelijk van hoeveel je erin zet, zonder je je meer af van je omgeving. Afmetingen: 187 cm hoog, 144 cm breed en 50 cm diep. Richtprijs: 529 euro.