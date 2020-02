Zelfbouw Gesponsorde inhoud 5 x waarom je die droombadkamer net zo goed zélf installeert... Advertorial van Sack Zelfbouw

20 februari 2020

08u00 0 WOON. De trend ís er gewoon: bouwers en verbouwers kiezen steeds vaker voor zelfbouw, ook voor het uitwerken en installeren van hun badkamer. Droom je van een regendouche of veeleer van een vrijstaand bad? Dit zijn tien goede redenen om je project volledig in eigen handen te nemen, zónder koudwatervrees...

1. Het is jouw droombadkamer...

... en dus telt bij het kiezen van het bad, de douche, de badkamermeubelen, -kranen en –accessoires maar één ding en dat is wat jij mooi vindt. Als bouwer of verbouwer heb jij het volledige plaatje wellicht al helemaal in je hoofd. En als je voor sommige zaken nog een klankbord nodig is, is het kwestie om je goed te laten informeren en inspireren door een badkamerexpert die goed meedenkt.

2. Meer wellness voor hetzelfde budget

Elke bouwer of verbouwer heeft – helaas – een budget. Gemiddeld kun je met zelfbouw tot 50% besparen op onder andere installatie- en plaatsingskosten. Daardoor hoef je niet te beknibbelen op kwaliteit en haal je de A-merken in huis.

3. Van droom naar 3D

Bij een zelfbouwspecialist zoals bijvoorbeeld Sack Zelfbouw start het creëren van je droombadkamer met een bezoek aan één van de toonzalen. Inloopdouche of bad-douche in één? Landelijk of net strak modern? Mengkranen of tweegreepskranen? Wit, matzwart of all the way goud? Ga er gerust eens voor liggen om het gekozen ligbad uit te testen. Uiteindelijk stap je de toonzaal buiten met een volledige 3D-tekening van je badkamerproject én een gratis prijsofferte.

3. Stap voor stap...

Nog een voordeel van zelfbouw is dat je zelf beslist in welk tempo je de werken wilt uitvoeren, check bijvoorbeeld dit 5-stappenplan als ruggensteuntje. Uniek daarbij is dat je te allen tijde kunt terugvallen op experts die je coachen. Bij de levering van je zelfbouwpakket krijg je bij Sack bijvoorbeeld een glasheldere uitleg en daarna krijg je support via telefoon (ook op zaterdag!), mail of via het online platform MySack met niet enkel jouw persoonlijke dossier, maar ook technische fiches en instructievideo’s.

4. Snelle opvolging verzekerd

Heb je bij de bestelling van je zelfbouwpakket afgesproken dat je de sanitaire leidingen zelf wilt plaatsen, maar voor het plaatsen en aansluiten van de sanitaire toestellen (of een andere voor jou ‘moeilijkere’ klus) wél een beroep wilt doen op een installateur? Ook dat kan! Bij Sack Zelfbouw heb je via het online platform MySack een constante opvolging en dialoog. De levering van de materialen kan bijvoorbeeld in verschillende fasen: eerst je inbouwkraanwerk voor de douche bijvoorbeeld, en het bad of de douche pas nadat de chape wordt gelegd. Kortom: je installeert volledig zélf, maar nooit alleen...

5. Onestopshopping bespaart je nog extra veel tijd

De nieuwe of vernieuwde droombadkamer verdient uiteraard een onberispelijke afwerking met enkele goedgekozen accessoires als finishing touch, denk: handdoekhouders, wc-papierhouders en zeepdispensers. Ook die vind je bij Sack Zelfbouw als onestopshoppingpartner voor je badkamer.

Meer weten over de zelfbouwpakketten van Sack Zelfbouw? Surf naar sackzelfbouw.be of kom langs in één van de toonzalen.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.