5 tips voor het inrichten van een (klein) appartement

1. Afgescheiden ruimtes

Je zou misschien denken dat je een kleine ruimte zo ‘open’ mogelijk moet houden, maar niets is minder waar. Hierdoor kan het juist rommelig ogen en kunnen de functies van de ruimtes door elkaar gaan lopen. Voor je het weet slaap je in de woonkamer en vice versa. De ideale oplossing hiervoor zijn kamerschermen. Wanneer je kiest voor een open variant, behoud je zoveel mogelijk van het binnenvallende licht. Maar je kunt bijvoorbeeld ook door middel van een zetel of een grote plant op een gemakkelijke manier een scheiding tussen twee ruimtes maken.

2. Licht kleurpalet

Over het algemeen is het zo dat een kamer ruimtelijker oogt als je gebruik maakt van lichte tinten. Dit betekent niet dat het appartement wit moet blijven. Wanneer je gaat voor een lichte basis, denk bijvoorbeeld aan een vergrijsd roze tint, dan kun je hier best een koele, donkere kleur aan toevoegen, zoals donkerblauw. Wees ook niet bang om het plafond mee te schilderen in een kleur: dit zorgt voor een behaaglijk en knus effect. Lees hier hoe je koele kleuren met warme tinten combineert.

3. Multifunctionele meubels

Een meubelstuk dat je op verschillende manieren kunt gebruiken is in een klein appartement je beste vriend. Zo maakt een slaapbank of poef in de woonkamer een logeerkamer overbodig. Ook een uitschuifbare tafel is perfect wanneer je een klein huishouden (en appartement) hebt én graag geniet van gezellige avonden met vrienden.

4. Slim opbergen

Denk ten eerste verticaal: deel de ruimte niet in de breedte, maar in de hoogte in. Ga voor smalle, hoge opbergkasten. Op deze manier benut je de ruimte optimaal. Ook een verhoogd – eventueel op maat gemaakt – bed kan een uitkomst bieden in een klein appartement. Verder schep je orde in de chaos door gebruik te maken van handige opbergers of een plankensysteem. Wanneer je hier, naast opbergmanden, mooie gekleurde items op plaatst, zorg je meteen voor een eyecatcher op de muur.

5. Rondingen

De vaak rechthoekige of vierkante appartementen geef je gemakkelijk een oppepper door gebruik te maken van ronde vormen. Je maakt een ruimte op deze manier al snel spannender en gezellig. Een ronde eettafel of een fauteuil met ronde vormen geeft een interieur soms net dat beetje extra. Ook accessoires met ronde vormen, bijvoorbeeld een vloerkleed, doen het goed.

Ronde vormen zijn hot: met deze DIY's maak je gemakkelijk zelf originele ronde eyecatchers voor je huis.

