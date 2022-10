5 tips voor een warmer, knusser huis zónder je thermostaat hoger te draaien

HLN ShopDe meest efficiënte manier om je energiefactuur te drukken is simpel: minder energie verbruiken. Met de koude herfst- en wintermaanden voor de deur is dat echter geen simpele opdracht. Je wil immers zo weinig mogelijk inboeten op je woongenot. Toch bestaan er een heleboel trucs om je verwarming lager te draaien zónder dat je kou lijdt. HLN Shop zet alvast 5 goede ideeën op een rij, onder het motto ‘alle beetjes helpen’.

1. investeer in een radiatorventilator

Nog maar weinig Belgen kennen deze slimme truc, waarmee je gemakkelijk 10% gas bespaart. Door (in een handomdraai) radiatorventilatoren te installeren op je verwarmingselementen zorg je voor een optimale verspreiding van de warme lucht in huis. Je verkrijgt zo sneller een aangename kamertemperatuur en kan de thermostaat lager instellen zonder in te boeten op comfort. Zodra de radiator een bepaalde temperatuur bereikt, schiet de ventilator met behulp van een sensor automatisch in werking; je hoeft er zelf dus niet naar om te zien. De radiatorventilator verbruikt daarbij een minimum aan energie en produceert, in tegenstelling tot zijn koelende collega, ook nauwelijks decibels.

Een radiatorventilator bevestig je moeiteloos onderaan het verwarmingselement.

2. Koop een vloerkleed

Heb je je dak, muren en ramen goed geïsoleerd? Denk dan ook aan je vloeren. Een tapijt in je woning verhindert dat de warmte van onderuit ontsnapt. Met een vloerkleed zou je gemiddeld zo’n 4 à 5% op je energiefactuur kunnen beknibbelen. Staat er een strenge winter voor de deur? Dan kan het besparingspotentieel zelfs oplopen tot 10%. Een tapijt voelt bovendien warmer aan je voeten dan een houten of stenen vloer.

3. Zet de oven open wanneer die afkoelt

Slim omspringen met energie en warmte doe je ook door je oven na gebruik open te zetten om af te koelen. Zo verdwijnt de warme lucht niet via het koelsysteem, maar recycleer je ze als het ware om te hergebruiken in je (open) keuken. Ook terwijl je boven de potten en pannen hangt, zal je niet snel kou lijden. Je kan het energieverbruik van oven en kookplaat dan enigszins compenseren door de verwarming in huis wat te temperen.

4. Sluit gordijnen en rolluiken

Net zoals je met een tapijt voorkomt dat de warmte via de vloer ontsnapt, kan je gordijnen en rolluiken aanwenden om te vermijden dat die warmte via de ramen aan de kamers ontglipt. In een goed geïsoleerde woning zijn de glaspartijen verantwoordelijk voor het grootste warmteverlies. Maar dat verlies kan je dus minimaliseren door ‘s avonds de gordijnen te sluiten en zo mogelijk ook de rolluiken neer te laten. Overdag laat je de gordijnen open. Want wanneer op een heldere dag de zon op de ramen schijnt, kan die net helpen om de temperatuur in huis op te drijven.

5. Plaats tochtstrips

Tenslotte bewijzen tochtstrips hun nut om de warmte binnen te houden. Je bevestigt ze eenvoudig aan ramen, deuren, brievenbus... zodat koude lucht geen kans krijgt via kieren naar binnen te glippen. Tochtstrips zouden je in staat stellen jaarlijks zo’n 70 m3 gas te besparen.

