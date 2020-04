Gesponsorde inhoud 5 redenen waarom je je huis beter afbreekt dan renoveert Aangeboden door Sibomat

10 april 2020

13u18 0 WOON. Een oudere woning renoveren kost minder geld en moeite dan een volledig nieuwe woning bouwen, toch? Dat denk je maar. Vaak is een renovatieproject veel ingrijpender dan verwacht. De werken nemen meer tijd in beslag en de kosten lopen vaak hoger op dan gepland, met forse budgetontsporing en onnodige stress tot gevolg. Wil je dit vermijden? Dit zijn 5 goede redenen waarom je beter een bestaande woning afbreekt en heropbouwt.

1. Bouwgrond in jouw buurt

Mensen die willen bouwen, gaan automatisch op zoek naar grond. Als ze geen grond vinden in hun buurt, kijken ze uit naar regio’s verder gelegen van waar ze eigenlijk willen wonen. Het komt erop neer om niet enkel te kijken naar bouwgronden maar ook naar bestaande woningen. Onder deze, vaak verouderde woningen, liggen de meest interessante bouwgronden.

2. Je kan duurzaam bouwen

Een bestaande woning even energiezuinig maken als een nieuwe woning is haast onbegonnen werk. Koudebruggen krijg je niet of nauwelijks weggewerkt en ook de isolatiemogelijkheden zijn beperkt. Een nieuwe woning is dus de beste keuze als je gaat voor een optimale energie-efficiëntie. Zo beperk je niet alleen je ecologische voetafdruk maar bespaar je ook heel wat op je energiefactuur.

Wie kiest voor houtskeletbouw met de innovatieve wandopbouw van Sibomat behaalt makkelijk een energie-neutrale woning. Dankzij de uitstekende prestaties op het vlak van luchtdichtheid en dampopenheid ben je zeker dat je woning is uitgerust voor de uitdagingen van een duurzame toekomst.

3. Je hebt budgetzekerheid

Wie gaat renoveren weet wel waar hij begint, maar vaak niet waar hij eindigt. Oude leidingen, vochtproblemen, … de verrassingen stapelen zich al snel op en zorgen ervoor dat de reële renovatiekost uiteindelijk veel hoger ligt. Wanneer je kiest voor afbraak en heropbouw bij Sibomat houd je de controle over je budget. Met een gedetailleerde offerte weet je van in het begin precies hoeveel je bouwproject zal kosten en heb je absolute budgetzekerheid.

4. Het is goedkoper

Heropbouwen in plaats van renoveren is ook op financieel vlak de juiste beslissing. Je verlaagt niet alleen spectaculair je energiefactuur en vermijdt onverwachte renovatiekosten. Je kan ook rekenen op steun van de overheid. Zo profiteer je in 32 Belgische steden en gemeenten van een verlaagd btw-tarief van 6 % als je een oude woning sloopt en heropbouwt. Als je bouwgrond niet in één van deze steden of gemeenten ligt, kan je tot eind 2020 een premie van 7.500 euro aanvragen bij de Vlaamse overheid voor afbraak en heropbouw. Bij hernieuwbouw kom je ook op een makkelijke manier in aanmerking voor een korting van 50% op je onroerende voorheffing gedurende 5 jaar bij een E-peil van 30 of lager, of zelfs een vrijstelling gedurende deze periode bij een E-peil van 20 of lager.

5. Je verdient meer bij verkoop

Bij renovatie steek je veel geld in een bestaande woning, maar het blijft uiteindelijk een oud huis. Met het oog op de toekomst, is afbraak en heropbouw de beste keuze. Wanneer je op termijn je woning wilt verkopen, ligt de waarde van een nieuwbouw vele malen hoger dan die van een oude woning.

