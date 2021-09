5 handige hacks om je berging optimaal in te richten

Amsterdam Prijsda­ling voor duurste garagebox van Nederland: niet langer 1 miljoen, nu 690.000 euro

2 september Een garagebox in Amsterdam, die vorig jaar voor een miljoen euro te koop werd aangeboden op vastgoedsite Funda, is flink in prijs gedaald. De vraag is alleen of er voor een bedrag van 690.000 euro wél kopers te vinden zijn.