5 haalbare verfklusjes voor binnen én buiten

22 april 2020

11u20 0 WOON. De corona-lockdown is voor velen het ideale moment om de handen uit de mouwen te steken. Kan jouw houtwerk ook wel een opfrissing gebruiken? Of wil je de muren van je woonkamer een nieuw kleurtje geven? Met deze verftips van Gamma ga je voorbereid aan de slag!

De afgelopen weken kende de online verkoop van verfproducten een piek. Niet verwonderlijk, nu we massaal thuis blijven, maken veel mensen van de gelegenheid gebruik om verfklusjes aan te pakken. En nu ook doe-het-zelf-zaken weer geopend zijn, kan je daar ook in alle veiligheid terecht met je verfvragen. Over verfrollen en -borstels, tot het aanbrengen van primer, verf of beits.

Muren en plafonds voorbereiden

Geraak je niet meteen in de winkel, of heb je al alles in huis gehaald? Dan helpen we je op weg met deze handige tips en tricks voor kleine verfklussen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je de ondergrond goed voorbereidt. Zeker bij je plafonds en binnenmuren, waar de kleinste oneffenheden al opvallen. Eerst moet je de ondergrond goed reinigen en ontvetten, daarna kan je oneffenheden opvullen en afplaktape aanbrengen. Vergeet ook de primer niet, vooraleer je de muur- of plafondverf aanbrengt.

Een make-over voor je gevel

Staat je gevel bij jou bovenaan het to-do-lijstje? Met verf creëer je snel een compleet nieuwe look voor je woning. Tenminste, als je de gevel eerst goed zuiver maakt. Dat kan op verschillende manieren: met de hogedrukreiniger, met verfoplossende middelen of door te schuren met een staalborstel en water. Zeker oude verflagen schuur je best eerst weg, zodat de nieuwe verflaag optimaal hecht.

Hout en plaatmateriaal lakken

Ga je je houten ramen en deuren of plaatmaterialen zoals osb, fineer of mdf lakken? Dan gebruik je best een ronde borstel. En weet ook dat je je borstel moet aanpassen aan het type lak dat je gebruikt. Zo zijn de haren van borstels anders voor watergedragen lak dan voor solventgedragen lak. En ook bij lakverf heb je eerst een laagje primer nodig. Met dit praktisch stappenplan kan het niet mis gaan.

Bescherm je buitenhout met beits

Ogen je houten tuinhek, tuinmeubilair of terras wat onverzorgd? Met een laagje verf of beits knap je ze in een mum weer helemaal op. Ook hier gelden bepaalde aandachtspunten. Zo vul je gaatjes best eerst op met houtvuller voor het mooiste resultaat. Beits is makkelijk aan te brengen en beschermt je buitenhout zonder dat je de sfeer van het hout verliest. Om slipgevaar op je terras te vermijden, bestaat er ook antislipbeits. Handig!