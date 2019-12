Zelfbouw Gesponsorde inhoud 5 goede redenen om simpelweg zélf je verwarming te installeren Advertorial van Sack Zelfbouw

04 december 2019

08u00 0 WOON. Het lijkt specialistenwerk en dat ís het natuurlijk ook, maar met zelfbouwpakketten slaag je er desalniettemin in om zelf je verwarming te installeren. En daar zijn niet minder dan vijf goede redenen voor...

1. Het is sneller en goedkoper

Eerlijk is eerlijk: het is niet altijd evident om een vakman te strikken: goedgevulde orderboekjes, personeelstekort, grote bouwwerven die even voorrang krijgen... Bij Sack Zelfbouw bijvoorbeeld staat jouw (ver)bouwproject te allen tijde centraal, van bij de eerste kennismaking in de toonzaal tot de offerte en de levering. Gemiddeld bespaar je sowieso 50% door de verwarming zelf te installeren én je wint ook tijd: na een grondige analyse van je project ontvang je een warmtestudie en een gratis offerte binnen de 48 uur. Vijf dagen na je goedkeuring levert een Sack-technieker alles bij jou thuis of op de werf...

2. Je bespaart niet op kwaliteit, integendeel

Werkuren nemen doorgaans een flinke hap uit de budget. Door zelf te installeren, hoef je niet te beknibbelen op kwaliteit. Sack Zelfbouw werkt voor de verwarming-zelfbouwpakketten met A-merken zoals Vaillant, Bosch,…. Professioneel advies is trouwens net zo belangrijk als de plaatsing zelf. De Sack-experts helpen je op de juiste ketel, radiatoren en leidingen te kiezen, volledig à la carte.

3. Je staat er nooit alleen voor...

‘Doe het zelf’ staat niet synoniem met ‘Los het maar op’. Sack Zelfbouw heeft een ploeg van meer dan veertig experts klaarstaan die je met raad en daad bijstaan, vanaf de keuze van een verwarming, over de installatie tot de finale keuring en ingebruikname. Op het online platform MySack vind je niet enkel jouw persoonlijke dossier, maar ook technische fiches en instructievideo’s. Heb je alsnog een heel specifieke vraag? Bel dan naar een Sack-technieker. Kortom: je installeert volledig zélf, maar nooit alleen.

Je kunt er ook voor kiezen om de echt moeilijkere klussen – denk: gasleidingen plaatsen – aan de Sack-installateurs over te laten.

4. Je installatie wordt sowieso gekeurd voor gebruik

Veel zelfbouwers in spe hebben schrik om zelf te installeren, maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. Niet alleen kun je tijdens de plaatsing rekenen op persoonlijke begeleiding door vakmensen, het uiteindelijke resultaat wordt ook nog eens gecontroleerd door een expert. De technieker checkt het verwarmingssysteem en levert de nodige attesten af (Sack is G1/G2-gecertificeerd).

5. Een ervaring die smaakt naar meer?

Een besparing op werkuren en meer kwaliteit voor hetzelfde (ver)bouwbudget zijn maar één ding.

De zelfbouwpakketten mét de nodige coaching (begeleiding) zorgen achteraf vooral voor veel voldoening bij de handige harry’s in kwestie. Sack Zelfbouw heeft soortgelijke zelfbouwpakketten voor ventilatie, sanitair, badkamers en groene energie (warmtepompen en zonnesystemen).

Meer weten over de pakketten van Sack Zelfbouw? Surf naar sackzelfbouw.be of kom langs in één van de toonzalen.