5 cruciale coronatips voor de doe-het-zelf-verkoper Bjorn Cocquyt

17 mei 2020

15u41 0 Woon. Vanaf morgen mag je opnieuw zelf je huis of appartement verkopen. Maar hoe moet je daar als doe-het-zelf-verkoper aan beginnen in deze coronatijden? En hoe organiseer je een veilig plaatsbezoek? We polsten bij online vastgoedadviseur Immo IQ naar tips om je je huis coronaproof te verkopen.

1. Maximaal twee huizenjagers in dezelfde ruimte

“Vraag voor het huisbezoek aan de kandidaat-kopers met hoeveel ze je woning komen bekijken. Het is namelijk belangrijk dat je per huisbezoek niet meer dan twee personen ontvangt. Nodig dus zeker geen meerdere koppels uit op hetzelfde moment. Bij elk huisbezoek moeten alle personen bovendien uit dezelfde bubbel komen. Let er ook op dat je de regels rond social distancing in elke ruimte kan garanderen.”

2. Plan niet te veel huisbezoeken in op korte tijd

“Je zou verbaasd zijn hoe snel je (onbewust) iets aanraakt. Reken erop dat je na elk huisbezoek even de tijd moet nemen om alle ruimtes - inclusief deurklinken en handvatten - te controleren en ontsmetten. Verlucht ook voldoende. Vraag aan kandidaat-kopers die wat vroeger op de afspraak zijn daarom om buiten op veilige afstand te wachten, tot ze van jou het signaal krijgen dat ze naar binnen mogen. Zorg er ten slotte voor dat elk huisbezoek niet langer dan dertig minuten duurt.”

3. Zet deuren en ramen al open

“Mogen kandidaat-kopers zelf deuren open doen of voorwerpen aanraken? Het is een van de vele vragen die we de afgelopen dagen kregen. Omwille van de veiligheid, vraag je als verkoper beter om niets aan te raken. Zorg er daarom voor dat zoveel mogelijk deuren of schuiframen al open staan. Zeg ook heel vriendelijk dat ze je altijd mogen vragen om andere ruimte te tonen of lichten aan te steken.”

4. Voorzie zélf handgels en mondmaskers

“Voorzie een mondmasker voor jezelf en hou er ook rekening mee dat niet elke kandidaat-koper er een zal bij hebben. Zorg er daarnaast voor dat er in meerdere ruimtes handgels aanwezig zijn en draag zelf handschoenen. Indien je moeilijk 1,5 meter afstand kunt houden, geef je desnoods in de (voor)tuin of aan de straatkant uitleg over de gevel van het huis of over de buurt.”

5. Alles digitaal

“Stuur alle belangrijke informatie op voorhand én digitaal door naar de kandidaat-kopers. Laat vooraf dus goed weten welke veiligheidsmaatregelen er gelden tijdens het huisbezoek en vraag om deze strikt na te leven. Geef ook na het huisbezoek zeker geen papieren documenten, attesten of visitekaartjes mee. Regel alles per e-mail.”