4x zo style je de zetel met kussens

Balans is belangrijk

De regel ‘less is more' gaat niet per se op voor kussens op de zetel. Kussens geven veel extra sfeer aan een ruimte en maken de zetel uitnodigender. Want zeg nou zelf: in een zetel met veel kussens plof je toch extra lekker neer? Natuurlijk is balans wel belangrijk, je zetel zelf moet wel zichtbaar blijven. Zorg ook niet voor een overload aan verschillende kussens met allemaal een andere print of kleur. Dat kan al snel een rommelige look geven.