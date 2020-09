45 % van aannemers verwacht minder werk: “Counter crisis met belastingvoordeel en lager btw-tarief” Bjorn Cocquyt

15 september 2020

09u20 2 Woon. Na de Confederatie Bouw ziet ook de Bouwunie de toekomst pessimistisch tegemoet. Het kenniscentrum voor de Vlaamse bouw-kmo’s deed een rondvraag bij 375 bouwondernemers en daaruit blijkt dat 45 % van hen in 2021 minder werk verwacht. Bij de ruwbouwaannemers gaat het zelfs om 60 %. Om de crisis te counteren, pleit de Bouwunie niet alleen voor een verlaagd btw-tarief, maar ook voor een serieus belastingvoordeel voor wie aan zijn huis (ver)bouwwerken uitvoert.

Eerst het goede nieuws: een derde van de schrijnwerkers en installateurs kregen de voorbije maanden meer opdrachten voor comfortinvesteringen, zoals airco en interieurafwerking. Maar de grote meerderheid van de aannemers heeft minder geluk. Een half jaar na de lockdown zegt 90 % van de bevraagde bouwbedrijven de impact van de coronacrisis te voelen.

Een derde van de bedrijven verwacht dit najaar minder werk. Voor 2021 verwacht 45 procent van de bevraagden minder opdrachten. Een kwart van de werkgevers vreest op dit moment dat ze personeel zullen moeten laten gaan. “Dit is een onheilspellend signaal, want de vraag naar personeel is traditioneel groot in de bouwsector”, vertelt Jean-Pierre Waeytens van de Bouwunie.

Ruwbouw eerst

De algemene en de ruwbouwaannemers dreigen als eerste in woelig water terecht te komen. “Bij de algemene aanneming ziet slechts 31 % de toekomst positief, bij de installateurs is dat 45 % en bij de schrijnwerkers 56 %. Het probleem van het verminderend werkvolume is bij die laatsten momenteel minder voelbaar. Ze komen pas later in de schakel aan bod. Als de nieuwbouw afneemt zullen ook zij hier na verloop van tijd onder te lijden hebben”, aldus Waeytens.

De vooruitzichten zijn onheilspellend. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor de nodige investeringshefbomen te zorgen. “De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard euro en stelt 320.000 mensen tewerk. Als de bouw stokt, dan stokt de economie. Er moet er nu op korte termijn voor gezorgd worden dat gezinnen, bedrijven en overheden blijven investeren. We herhalen de vraag aan de regeringsonderhandelaars om effectief werk te maken van de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6 % voor sloop en heropbouw naar gans België. Nu is dit tarief slechts van toepassing in een beperkt aantal steden. Dat zal zal voor een noodzakelijke nieuwbouwimpuls zorgen.”

15 % belastingvoordeel

“Daarnaast vragen we om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Ons voorstel is om 15 % van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 euro per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 euro. Op deze manier zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen. Tenslotte vragen we ook om extra in te zetten op de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.”