4 tips om van je badkamer een luxueuze wellness te maken

Een verkwikkende douche bij het ontwaken, een snel kattenwasje of een uitgebreide badsessie inclusief geurkaarsen, je favoriete badproducten en een gezichtsmasker. In de badkamer begin je opgeladen aan een drukke dag en kom je ook ‘s avonds weer tot rust na alle hectiek. Van het design tot de badproducten en handdoeken: met deze tips maak je er ook écht een oase van rust van, voor dat ultieme wellnessgevoel thuis.

Zorg voor een ruimtelijk gevoel

Als de ruimte het toelaat, mag een ligbad niet ontbreken. Onthaasten? Da’s een understatement. En met een vrijstaand bad baad je letterlijk en figuurlijk in luxe. Check vooraf wel even of een vrijstaand exemplaar mogelijk is in verband met het leidingwerk. Spring je toch liever onder de douche? Ga dan voor een inloopdouche waar je langs twee kanten in kan stappen. Zo’n model oogt ruimtelijk en ademt rust. Voor het effect van een regendouche vind je verschillende modellen van sproeikoppen. Sluit je ogen, luister naar het kletterende water en waan je in de spa, hoe vluchtig je douchebeurt ook is.

Hou het design zen en zacht

Vergeet felle kleuren, bombastische decoratie en rommelige, nutteloze extra’s. Rust in de badkamer creëer je met een lichte basis van natuurlijke materialen. Zen en zacht zijn hier de toverwoorden. Breng die sfeer tot leven met luxe en hoogwaardig design in marmer, fris wit en luxueus goud. Combineer een wastafel van Italiaans Carrara-marmer bijvoorbeeld met een matte goudkleurige kraan en poets je tanden voortaan met een extra wow-factor. De matte afwerking is helemaal hip en oogt iets minder blingbling. De muren hoeven niet wit geschilderd te zijn. Zacht beige of terracotta zorgt voor een zuiders accent, zeker in combinatie met groene badkamerplanten.

Let op de vormen

Vormen spelen een cruciale rol in de sfeer van een ruimte. Hoekig en strak kan al snel kil en stijf overkomen, terwijl ronde vormen net zacht en huiselijk ogen. Twee kleinere spiegels met afgeronde hoeken zijn gezelliger dan een groot, grof exemplaar. En met zacht, indirect licht dat van achter de spiegel schijnt, kijk je met nog meer plezier naar je spiegelbeeld. Smile, een nieuwe dag voor de boeg!

Volledig scherm © X20

Werk af met natuurlijke accessoires

Het zit ‘m in de details: als die kloppen, klopt het geheel. Badkameraccessoires in dezelfde stijl laten de basisinrichting eens zo goed tot haar recht komen. Aardse tinten, hout, jute, rotan en andere natuurlijke smaakmakers zijn hier op hun plaats. Zo voeg je warmte en rust toe. Bovendien combineren zachte materialen ontzettend mooi met marmer en mat goud. Zorg er ook voor dat je badhanddoeken, van kleine gastendoekjes tot grote strandlakens, mooi bij elkaar passen, zodat het geen kakofonie van kleuren wordt. Wit, beige en grijs vormen een mooi kleurenpalet dat je zelden beu wordt. Giet shampoo, douchegel en andere verzorgingsproducten in glazen flessen, net als in luxueuze hotels. Een zachte, fris gewassen badjas, geurige zeep en een grote, luchtzuiverende plant in een mooie terracottapot: zet dat middagje wellness maar al in je agenda.

