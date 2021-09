4 tips om een smalle gang groter te laten lijken

vtwonen.beDe gang lijkt soms wel een ondergeschoven kindje, hij krijgt vaak maar weinig aandacht. Zonde, want het is de eerste plek waar je binnenkomt. Reden genoeg dus om deze ruimte met veel liefde te stylen. Vind je het lastig om een smalle gang optimaal in te richten? vtwonen geeft vier tips om een nauwe gang groter te laten lijken.

Werk in de hoogte

Door de nadruk te leggen op de hoogte van de gang, zal de smalheid van de ruimte nauwelijks of zelfs helemaal niet opvallen. Hoe je dat dan doet? Simpel. Kies voor langwerpige items zoals een lange hoge kapstok of een kunstwerk dat je hoog ophangt. Hierdoor ligt de focus op de hoogte van de gang en niet op hoe breed (of dus eigenlijk hoe smal) hij is.

Ga voor lichte kleuren

Donkere kleuren komen sneller op je af. Iets wat je niet wilt hebben in een smalle, lange gang! Ga dus voor lichte kleuren – ook op het plafond en op de vloer. Heb je een donkere vloer en wil je deze liever niet helemaal onder handen nemen? Er zijn genoeg langwerpige tapijten die je kunt gebruiken als kant-en-klaar alternatief om je vloer op te fleuren.

Hulp nodig bij het kiezen van een tapijt? Zo shop je het perfecte exemplaar

Volledig scherm © Jansje Klazinga, Frans Uyterlinde

Less is more

We snappen het: accessoires zijn geweldig. Toch willen we je aanraden om in een smalle hal niet compleet los te gaan met opvallende details en frutsels. In een kleine ruimte geldt namelijk ‘less is more’. Want door veel accessoires kan de gang uiteindelijk rommelig gaan ogen en dit draagt niet bij aan een ruime uitstraling. Zorg er dus ook voor dat je gang er steeds netjes bijligt. Rondslingerende jassen, sjaals of sleutels bevorderen natuurlijk evenmin het ruimtegevoel.

Geen idee waar te blijven met die sjaals en handschoenen? Check snel deze opbergideeën

Spiegels

Spiegels hebben de kracht om iedere ruimte groter te laten lijken. Zo ook jouw smalle gang. Hang verschillende spiegels op of ga voor één groot exemplaar. Dankzij het spiegelbeeld zal de gang meteen ruimtelijker ogen.

Welke spiegel past het beste in jouw gang? Laat je inspireren door deze shopgids voor spiegels van vtwonen.

Volledig scherm © Sjoerd Eickmans, Kim van Rossenberg

Lees ook: