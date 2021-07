4 stylingtips om een saaie wand om te toveren tot blikvanger

Livios Zo maak je van je terras de perfecte chillplek

9 juni Nu de zon weer volop schijnt, is je terras de ideale plek om even te ontspannen, met vrienden te aperitieven of een boek te lezen. Lig je graag in de zon of verkies je een plekje in de schaduw? Met deze tips van bouwsite Livios maak je van je terras het plekje bij uitstek om tot rust te komen.