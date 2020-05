Aqua Protect Gesponsorde inhoud 4 mogelijke oorzaken van vocht in huis én hoe je het oplost Aangeboden door Group Protect

04 mei 2020

Kom jij thuis in een huis met schimmelplekken of loskomend behang? Durf je mensen niet uit te nodigen omdat je last hebt van een muffe geur in huis? Of heb je ongewenste beestjes in je woning? Dan is het hoog tijd om iets aan je vochtprobleem te doen.

Vocht in huis komt vaak voor en is een ongewenst probleem. Het is niet alleen schadelijk voor het gebouw, maar ook voor je gezondheid. Daarom is het heel belangrijk dat je de situatie snel en duurzaam gaat bestrijden.

Mogelijke oorzaken

Een vochtige woning kan verschillende oorzaken hebben.

1. Opstijgend vocht

De muren van je woning absorberen het grondvocht. Dat begint onderaan de muur en stijgt langzaam op. Opstijgend vocht kan je herkennen aan vochtplekken, schimmelvorming en loskomend behang of pleisterwerk. Je kan dit probleem oplossen door je muren te injecteren met de Aqua Crème van Aqua Protect.

2. Waterinfiltratie in de kelder

Grondwater kan op verschillende manieren je kelder binnendringen. De oorzaken zijn voornamelijk, poreuze keldermuren of een poreuze keldervloer, opstijgend grondwater of luchtvochtigheid. Je kelder weer vochtvrij krijgen doe je met kelderdichting, op twee manieren: door bekuiping of door drainage. Bekuiping is de aangewezen oplossing als je de ruimte opnieuw leefbaar wil krijgen.

3. Condensatie

In huis produceer je veel vocht door simpelweg te leven: door te koken, te douchen, te wassen en zelfs door te ademen. De hoeveelheid vocht die een gemiddeld gezin dagelijks produceert, kan oplopen tot 10 liter per dag. Als die vochtige lucht nergens naartoe kan door een gebrek aan ventilatie, condenseert het op koude oppervlakken zoals ramen, plafonds en muren. Dat leidt tot condensatievocht en schimmelgroei. Om condensatie op een effectieve manier aan te pakken, gebruik je best een mechanisch ventilatiesysteem.

4. Doorslaand vocht

Als de muren van je woning hun waterafstotend karakter kwijt zijn, sijpelt regenwater binnen via scheuren in de stenen of het voegwerk. De vochtplekken die daarvan het gevolg zijn, zie je bovenaan je muren. Doorslaand vocht los je het best op door je muren te impregneren. Daarbij breng je een transparante coating op je gevel aan. Je herkent het probleem voornamelijk aan schimmel en witte aanslag op je binnenmuren.

Gratis een expert op bezoek

Wil je het vochtprobleem aanpakken, dan moet je eerst een correcte diagnose laten maken van de situatie. Je doet dit best met behulp van een betrouwbare aannemer. Aqua Protect is zo’n aannemer. Het bedrijf biedt oplossingen op maat aan, want elk vochtprobleem vereist een unieke behandeling. Om ze een correct beeld van jouw specifieke situatie te geven, vul je eerst dit formulier in.

Daarna nemen ze contact met je op voor een afspraak en komt een vochtexpert langs voor een gratis diagnose. Na die vaststelling maakt Aqua Protect een vrijblijvende offerte aan op maat. Iedereen verdient een aangenaam nest om in te vertoeven en dat bevestigt Aqua Protect met een unieke promo van € 200 korting. Lees meer op www.aquaprotect.be.