4 ideeën om jouw muren snel meer pit te geven Bjorn Cocquyt

17 januari 2020

10u30 0 Woon. Niets mis met een egaal geschilderde muur, maar soms kan je interieur wat meer pit gebruiken. En daar hoef je heus geen straffe toeren voor uit te halen. We klopten aan bij Colora en Boss Paints voor enkele ideeën om je muur makkelijk meer karakter te geven.

Een muur, twee kleuren

Strakke patronen

Tape het gewenste patroon en schilder vervolgens in met een kleur naar wens. Gebruik schilderstape, want in vergelijking met andere tape laat die geen lijmsporen achter.

Muurstickers

Zoek je een decoratief effect met minimaal (verf)werk? Ga dan voor een van de muurstickers uit de Playgroundcollectie van Katrien Vanderlinden. De motieven ui de stick & playreeks kun je zelf inschilderen.

Ton sur ton

Als je kleurrijke meubels of accessoires hebt, moet je zeker eens proberen om die voor een muur te plaatsen in (bijna) dezelfde kleur.