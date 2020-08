Gesponsorde inhoud 4 goede redenen om voor een warmtepomp te kiezen Aangeboden door Daikin

27 augustus 2020

11u46 0 WOON. Het tijdperk van de stookolieketel loopt op zijn einde. In Vlaanderen worden stookolieketels vanaf volgend jaar zelfs niet meer toegelaten bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Tijd dus om na te denken over een goed alternatief. Met een warmtepomp van Daikin ben je niet alleen zeker van een duurzame en energiezuinige oplossing, je woning is ook meteen klaar voor de EPB-eisen van 2021 én stijgt bovendien in waarde.

1. Groene energiebron

Tegen 2021 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ zijn zodat ze zo weinig mogelijk energie verbruiken voor de verwarming, ventilatie, koeling en het aanleveren van warm water. Bovendien wordt het gebruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie of aardgas zoveel mogelijk beperkt. In plaats daarvan zullen groene energiebronnen worden ingezet voor het aanleveren van de nodige energie. Een warmtepomp is hiervoor de ideale oplossing aangezien het toestel energie haalt uit natuurlijke bronnen zoals de aardbodem, de omgevingslucht of het grondwater en die vervolgens omzet in warmte.

2. Lager E-peil

Alle woningen in België waarvoor een vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de opgelegde EPB-eisen voldoen. EPB staat hierbij voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en wordt onder andere uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Een warmtepomp verlaagt beduidend het E-peil van je woning. Het is dus een milieubewust alternatief voor een traditionele ketel die je helpt om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

3. Goed voor je portemonnee

Omdat een warmtepomp een energiezuinig en milieubewust alternatief is voor de klassieke verwarmingsinstallatie voorzien de federale overheid en de gewesten verschillende premies voor de installatie ervan. Wil je weten op welk belastingvoordeel of welke premie je recht hebt? Surf dan naar de website van het gewest waar je woont. Daarnaast zal je energiefactuur ook aanzienlijk dalen als je kiest voor een warmtepomp. De meeste warmtepompen produceren ongeveer vier keer meer warmte dan de energie die ze verbruiken.

4. Je woning stijgt in waarde

Met een warmtepompinstallatie stijgt je woning in waarde. Je huis is immers klaar voor de toekomst en bij een eventuele verkoop moeten de nieuwe eigenaars geen grote investeringen meer doen om aan de opgelegde energienormen te voldoen.

Klaar voor de toekomst

Ben je overtuigd van de voordelen van een Daikin warmtepomp? Lees dan zeker nog even deze tips voor het kiezen van de juiste warmtepomp en maak je woning helemaal toekomstproof.