4 factoren die belangrijk zijn voor een job waarin je je goed voelt

Een gezellige werkomgeving, een goede bedrijfscultuur en deel uitmaken van een hecht team dat er samen voor gaat: kan jij alles afvinken? Dan is de kans groot dat je elke dag met een glimlach naar het werk vertrekt. Om je goed te voelen op de werkvloer, zijn een aantal factoren cruciaal. Deze 4 zijn essentieel om van je loopbaan een succes op lange termijn te maken.

1. Verdeel je tijd

De juiste balans vinden tussen tijd voor jezelf, je gezin en je werk: het is voor velen een eeuwige struggle. Wees eerlijk: waarin wil je écht tijd en energie stoppen? Baken de tijd waarin je werkt goed af en zorg ervoor dat je bepaalde momenten nadrukkelijk vrijhoudt voor ontspannen momenten met je gezin, vrienden of familie. Sinds de pandemie weten veel thuiswerkers wat het is als je privé- en professionele sfeer in elkaar overvloeien – allesbehalve evident.

2. Blijf jezelf ontwikkelen

Zorg ervoor dat je tijd vrijmaakt om je eigen passies te ontplooien. Leren pottenbakken, lessen Zweeds volgen of vrijwilligerswerk bij een organisatie die je nauw aan het hart ligt? Gewoon doen, ook als je daarvoor wekelijks een dag minder of halftijds moet gaan werken of extra hulp in het huishouden moet inschakelen. Door jezelf te blijven ontwikkelen, zal je ook op het werk gemotiveerder zijn.

3. Zorg dat je kan zijn wie je bent

Een diverse, inclusieve werkomgeving waar je altijd jezelf kan zijn, is van onschatbare waarde. Het is niet meer dan menselijk dat we ons graag welkom, gerespecteerd, gesteund en gewaardeerd willen voelen, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Zijn je collega’s ook volledig zichzelf, dan kan je alleen maar leren van andermans verschillen en ervaringen. En dat is een verrijking, zowel voor werkgever als werknemer.

4. Kies voor een uniek verhaal

De keuze om ergens aan de slag te gaan is vandaag veel meer dan een louter rationele keuze. Welke filosofie schuilt achter een bedrijf? Waarom doen ze wat ze doen? Informeer je goed over de kernwaarden van de organisatie waar je solliciteert. Vaak wordt trouwens ook gepolst naar de ‘why’ wanneer je op gesprek mag komen. Wie trots is op zijn of haar werkplek, zal dat ook uitstralen. Maar er is zeker sprake van tweerichtingsverkeer. Ook bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze hebben. Uit een Jobat-enquête van 2020 blijkt dat 80% van de werknemers het belangrijk vindt dat bedrijven milieuvriendelijk werken en op een verantwoorde, duurzame manier ondernemen.

Twijfel je over een bepaalde carrièrekeuze? Steek eens een podcast in je oren. In de IKEA-podcastreeks ‘Beter Leven Thuis’ hoor je hoe een fijne werkplek ervoor kan zorgen dat je niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk goed in je vel zit.