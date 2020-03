3D-geprinte deuropener helpt verspreiding coronavirus tegengaan Bjorn Cocquyt

20 maart 2020

13u45 0 Woon. Materialise, een Belgische pionier op het gebied van 3D-printen, heeft een 3D-geprinte deuropener ontworpen die het mogelijk maakt om deuren te openen en te sluiten met de onderarm, waardoor er geen direct contact met de deurklink meer nodig is. Het bedrijf biedt het ontwerp in volle coronacrisis gratis aan en roept iedereen met een 3D-printer op om de deuropener overal ter wereld beschikbaar te stellen.

Deskundigen zijn van mening dat het coronavirus lang kan overleven op oppervlakken en dat deurklinken een hoog risico op besmetting vormen. De 3D-geprinte deuropener kan worden bevestigd aan bestaande deurklinken en is voorzien van een peddelvormige uitbreiding, waarmee mensen deuren kunnen openen en sluiten met hun onderarm in plaats van met hun handen.

De handsfree deuropener kan op een deurklink worden gemonteerd zonder gaten te boren of de bestaande deurklink te vervangen. Iedereen die toegang heeft tot een 3D-printer kan het ontwerp binnen enkele uren downloaden en printen. Bedoeling is om de deuropener op die manier zeer snel en overal te verspreiden, van Amerika tot China. In 2018 werden er wereldwijd meer dan een half miljoen 3D-printers verkocht. Het bestand kan hier worden gedownload.

Mensen die geen toegang hebben tot een 3D-printer of een lokale 3D-printfabriek kunnen de deuropener ook bestellen via deze link.