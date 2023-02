38% van woningen heeft EPC-label E of F: dit moet je weten over de renovatieplicht tegen 2028 (en deze premies zijn er)

LiviosNieuwe eigenaars van een woning met een EPC-label E of F zijn sinds 1 januari verplicht om de woning energetisch te renoveren tot ze minstens over een energieprestatiecertificaat D beschikt. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd, tot 2028. In Vlaanderen gaat het om 38 procent van alle energieprestatiecertificaten. Bouwsite Livios overloopt wat je moet weten.

Uit cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat het Vlaamse woningpark nog een lange weg te gaan heeft. Amper één op vier woningen in Vlaanderen heeft al een A- of B-label. Het B-label is de minimumstandaard die geldt vanaf 2035.



Hoeveel kost het? En hoelang is het geldig? Lees hier alle belangrijke info rond het EPC-label.

In Vlaanderen zijn er intussen net meer dan een miljoen woningen met een geldig EPC-label. Kijken we naar het aandeel van de woningen met een E- of F-label, dan zien we dat 26 procent van de EPC’s een F-label heeft en 12 procent een E-label. Merk wel op dat er niet altijd een EPC nodig is bij de verkoop van een woning, aangezien het vorige certificaat nog geldig kan zijn.



Koop je vanaf dit jaar een (energieverslindende) woning? Dit zijn de regels rond de verplichte opwaardering naar minimaal energielabel D.

Groeiend bewustzijn

De naderende deadline van 2028 zorgt niet voor een plotse verkoopgolf, klinkt het bij Dewaele Vastgoedgroep. “Er is absoluut geen paniek op dat vlak, maar eerder een geleidelijke bewustwording”, aldus voorzitter Filip Dewaele.

“Panden die te koop staan met een EPC-label E of F zijn meestal panden die sowieso een renovatie nodig hebben. Potentiële kopers houden daar rekening mee. Het energetische aspect is daar een deel van.” Het EPC-label is wel een belangrijk gespreksonderwerp in elk verkoopgesprek, zo stelt Filip Dewaele vast, en dat zal enkel nog toenemen.

Renovatiebudget

Er ligt dus heel wat werk op de plank, want tegen 2028 moet het aandeel van de woningen met een E- of F-label tot nul herleid zijn. Vandaar de renovatieverplichting bij aankoop van een energieverslindende woning.

Als kandidaat-koper moet je dus op het grotere plaatje letten bij de aankoop. Want wie voor een woning met een minder goed energielabel kiest, zal naast de aankoopprijs ook extra budget nodig hebben om de woning minstens naar EPC-label D te renoveren en op termijn zelfs naar label A.



Verplicht renoveren naar (minstens) energielabel D: zo pak je dat aan en zoveel kost het je.

EPC-labelpremie

Sinds 2021 kunnen eigenaars van een woning met een E- of F-label een energierenovatiepremie krijgen als ze de woning binnen de vijf jaar renoveren. De zogeheten EPC-labelpremie is enkel geldig voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Eigenaars kunnen dat aantonen met een energieprestatiecertificaat dat niet van vóór 2019 dateert. Binnen de vijf jaar na datum van het eerste energieprestatiecertificaat, moet je woning dan minimaal EPC-label C halen. Wooneenheden – lees: appartementen – moeten label B halen.

Zodra je over een EPC-label E of -F beschikt, kan je bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. Binnen de vijf jaar moet je dan een EPC laten opmaken waaruit blijkt dat je woning minstens label C behaalt. Dan pas kan je de premie online aanvragen bij Fluvius. Op de website van de Vlaamse Overheid kan je terugvinden op welk bedrag je recht hebt. Energieprestatiecertificaten blijven tien jaar geldig.



Ga je voor nieuwbouw of toch voor renoveren? En wat is een renovatiemasterplan precies? Vier experts zetten je op de goede weg met tien cruciale tips.

Combinatie met andere premies

Voor wie zijn woning de komende vijf jaar van een E- of F-label naar een D-label renoveert, vallen er snelle winsten te behalen door de schil van de woning naar een hogere isolatiegraad te brengen. Voor woningen die al over een hoge isolatiegraad beschikken, kunnen technologische oplossingen, zoals een warmtepomp, de energieprestatie verder opkrikken.

De komende 25 jaar zullen woningen richting EPC-label A moeten evolueren. Wie na de afloop van de komende vijf jaar een nieuw EPC laat opmaken, doorloopt een zogeheten totaalrenovatiebonustraject. Voor elk nieuw EPC krijg je dan een nieuwe labelpremie. Het maakt dan niet uit hoeveel bonussen je tijdens het afgelopen totaalrenovatiebonustraject kreeg uitbetaald.

De EPC-labelpremie is bovendien ook combineerbaar met de eengemaakte verbouwpremie en de energiepremies die netbeheerder Fluvius geeft per energetische maatregel, zoals isolering en beglazing. Die premies kunnen particulieren en bedrijven sinds oktober 2022 aanvragen via één loket.

Met premies en subsidies kan je flink besparen wanneer je (ver)bouwt. De moeilijkheid is weten wanneer je een premie/subsidie kan krijgen en wat de correcte voorwaarden zijn. De premielinker van Livios.be helpt je hierbij.

