30% meer zwembaden verkocht sinds corona: expert verklaart

LiviosVoor het tweede jaar op rij brengen veel Belgen de zomervakantie in eigen land door. Het budget dat we niet besteden aan een reis naar het buitenland gebruiken we om een vakantiegevoel in eigen tuin te creëren. En daar hoort voor velen een zwembad bij. “De verkoop in België is met maar liefst 30% gestegen sinds de coronacrisis”, vertelt Filip De Weer, bestuurder van de afdeling Zwembaden binnen de Confederatie Bouw en managing director van Leisure Pools, aan bouwsite Livios .

30% meer zwembaden

Dat zwembaden steeds populairder worden, is al jaren te merken aan de stijgende verkoop. “De verkoopcijfers zijn lang stabiel gebleven met ongeveer 3.000 zwembaden per jaar. Enkel tijdens de financiële crisis in 2007 en 2008 zagen we een kleine daling, maar sindsdien tekenen we jaarlijks een lichte groei op”, legt Filip De Weer uit. “Voor de coronacrisis uitbrak, werden er in België ongeveer 4.500 zwembaden per jaar verkocht. Sinds corona stellen we vast dat de verkoop met zo’n 30% is gestegen en zitten we ondertussen aan 5.500 tot 6.000 zwembaden per jaar.”

Lees ook Een zwembad in je tuin? Dit kost het je

Waterpret in eigen tuin: vijf zwembaden waaruit je kan kiezen

Diverse redenen

Dat we in eigen tuin op zoek gaan naar meer comfort speelt natuurlijk een grote rol in deze toename, maar is volgens Filip zeker niet de enige reden waarom we vaker voor een eigen zwembad kiezen. “De stijgende temperaturen en het toegenomen onveiligheidsgevoel stimuleerden al voor de coronacrisis de keuze voor een eigen zwembad. Nu zijn de reisbeperkingen voor velen uiteraard de beslissende factor. We zien dat de meesten de plaatsing van een zwembad al enkele jaren overwogen en het dus zeker geen impulsaankoop is.” Daarnaast wijst Filip ook op de nieuwere technieken die de kost om je zwembad te verwarmen halveren en de lage rente die het fiscaal interessant maakt om te investeren in een eigen zwembad.

Klein maar fijn

Waar we vroeger een groot zwembad verkozen, zien ze bij Leisure Pools dat meer en meer mensen nu voor een kleiner zwembad opteren. “De populairste keuze vandaag is een bad van negen meter op vier, maar de vraag naar een zwembad van acht meter op drie is bijna even groot. Bovendien merken we dat de zevenmeterbaden alsmaar vaker de deur uitgaan en er ook steeds meer interesse is voor baden van zes, vijf of vier meter lang. Mensen willen een ‘plunge pool’ waar ze zich in kunnen amuseren met de kinderen in plaats van een groot bad om baantjes te trekken.”

Kids rondlopen? Tien tips om de veiligheid te verzekeren

Volledig scherm "Sinds corona is de verkoop met zo’n 30% gestegen tot 5.500 à 6.000 zwembaden per jaar", zegt Filip De Weer, bestuurder van de afdeling Zwembaden binnen de Confederatie Bouw. © Leisure Pools

Prijskaartje

Het prijskaartje dat aan een privézwembad kleeft, is natuurlijk afhankelijk van de afmetingen en de opties die je kiest. “Zo heb je al een klein zwembad voor 40.000 euro, inclusief btw, maar we zien dat het gemiddelde zwembad vandaag in de prijsklasse tussen 55.000 en 65.000 euro zit. Dan heb je een verwarmd zwembad van negen meter op vier, afgedekt met een automatisch rolluik en inclusief automatisatie voor de ontsmetting en een optimale zuurtegraad van het water”, zegt Filip.

Verhardingen

Is het budget voorhanden? Dan moet je er enkel nog op toezien dat je ook de juiste nutsvoorzieningen hebt. Denk dan vooral aan een elektriciteitsaansluiting voor de technische ruimte en een aansluiting op de riolering voor de afvoer van vuil water. “Daarnaast voorzien we ook een overloopbeveiliging zodat wanneer het zwembadwater wordt aangevuld met regenwater het teveel eenvoudig afvoert. Die beveiliging sluiten we het liefste aan op een verliesput omdat het zwembad op die manier geen extra belasting vormt als we spreken over verhardingen in de tuin, maar eerder een ontlasting is. Het zwembad fungeert dan als buffer tijdens hevige regenval en het water vloeit via de verliesput weg in de grond. Zo kan een zwembad helpen om de gevolgen van verhardingen terug te dringen.”

Wateroverlast vermijden? Lees hier hoe je je tuin kan ontharden

Check je installateur

Voor wie een zwembad wil kopen en op zoek is naar een installateur heeft Filip nog een kleine tip: “De populariteit van zwembaden heeft ervoor gezorgd dat er veel bedrijven zijn bijgekomen in onze sector die hun graantje willen meepikken van het succes. Helaas heeft niet iedereen even goede bedoelingen en doe je er, zeker bij start-ups, goed aan om de financiële situatie van je installateur op voorhand even te controleren. Zo ben je zeker dat je voldoende garanties hebt op korte én lange termijn.”

Lees ook

Bron: Livios