3 x een ‘nieuwe’ slaapkamer: onze expert toont wat er kan en hoeveel het kost

Binnenkijker Deze imposante villa lijkt wel een set voor een kerstfilm: “Met natuurlij­ke materialen kan je zorgen voor een weelderige kerstdeco­ra­tie”

25 december Nog voor de eerste versiering in de winkelrekken ligt – en dat gebeurt steeds vroeger op het jaar – zijn Pascalle en haar man Patrick al druk in de weer met de voorbereiding voor kerst. Het is dan ook geen toeval dat hun villa veel weg heeft van een magisch kersthuis. De natuur speelt daarbij een hoofdrol, zowel in de versiering als in het interieur. Onze woonexpert ging er een kijkje nemen en geeft ook enkele tips. “Kies voor je ornamenten minder trendgevoelige kleuren en voorwerpen.”