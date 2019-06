3 pareltjes in de duurste gemeente van het land Bjorn Cocquyt

28 juni 2019

13u56 0 Woon. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar onttroonde Sint-Martens-Latem de mondaine kustgemeente Knokke als duurste gemeente van het land. Uit gegevens van Statbel blijkt dat de mediaanprijs er net geen 700.000 euro bedroeg. Maar wie een knappe, instapklare villa wil, moet al gauw een veelvoud betalen. Kijk maar naar deze drie pareltjes.

Villa met zeven terrassen: 2.395.000 euro

Dit is de tijdloze woning van het architectenkoppel Gonnissen-Willemen van ABS Bouwteam. Naast vijf slaapkamers beschikt het huis over maar liefst zeven terrassen om altijd een plekje te hebben in de zon en om maximaal te genieten van de prachtige tuin met zwembad. Interesse? Klik hier.

Nieuw te bouwen villa: 1.764.161 euro

Om je een idee te geven van de waarde van bouwgrond in Latem: voor dit perceel van 3.020 m² betaal je 950.000 euro. De moderne villa die Woningbouw Speybroeck erop plant, kost water- en winddicht 592.387 euro. Als je alles afgewerkt wil, komt daar 221.774 euro bij, al kan dat bedrag nog oplopen afhankelijk van je wensen. Interesse? Klik hier.

Architectenvilla voor 2.395.000 euro

Villa P is een ontwerp van Jos Van Driessche uit 2000. Achter de modernistisch geometrische architectuur schuilt een riante woning van bijna 600 m² op een perceel van meer dan 3.000 m². Interesse? Klik hier.

Alle prijzen zijn exclusief kosten.