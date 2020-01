3 op 4 Belgen laten woning schatten voor verkoop Redactie

22 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios 75% van de Belgen die een woning verkopen, schakelt een professionele makelaar of notaris in om de waarde van zijn vastgoed correct te laten schatten. Dat blijkt volgens 75% van de Belgen die een woning verkopen, schakelt een professionele makelaar of notaris in om de waarde van zijn vastgoed correct te laten schatten. Dat blijkt volgens bouwsite Livios uit een onderzoek van Listen en Immoweb. Opvallend: onze leeftijd bepaalt grotendeels hoe we het schattingsproces aanpakken.

Cruciale stap

Ben jij van plan je woning te verkopen? Daar gaat een heel proces aan vooraf. Een eerste cruciale stap daarin, is je woning laten schatten. “We merken dat verkopers al heel wat informatie willen voor ze een vastgoedprofessional inschakelen”, zegt Valentin Cogels, CEO van Immoweb. “Al blijft professioneel advies belangrijk. Vaak is het de woningprijs die de interesse van kandidaat-kopers opwekt. Met een correcte schatting doe je je woning sneller van de hand én beperk je verrassingen tijdens onderhandelingen met mogelijke kopers.”

Generatieverschil

Vooral de jongere en oudere generaties pakken het schattingsproces heel anders aan. “25 tot 34-jarigen gebruiken liever gratis hulpmiddelen”, zegt Valentin Cogels. “Ze vergelijken bijvoorbeeld hun eigendom met die van anderen of gebruiken een schattingsplatform. 55-plussers doen vaker beroep op een professionele vastgoedmakelaar. Net omdat Belgische kopers hun persoonlijk vastgoedproces op verschillende manieren doorlopen, lanceerde Immoweb onlangs zijn eigen online schattingstool.” Je woning verkopen? Zoveel kost het je.

Professional blijft belangrijk

De bedoeling van die tool? Je een eerste idee geven over de waarde van je woning. “Het is zeker niet de bedoeling om vastgoeddeskundigen te vervangen”, zegt Valentin Cogels. “Sinds de lancering in juni 2019 deden al ruim 400.000 Belgen beroep op onze gratis tool. Ongeveer 177.000 van hen lieten een schatting uitvoeren, die vooral gebaseerd is op de vraagprijzen van panden op onze website. 75% van de gebruikers vraagt achteraf nog steeds de mening van een expert.”

Op recordjacht

Volgens het onderzoek van Listen en Immoweb breekt de Belgische vastgoedmarkt sinds deze zomer ook heel wat records. Zo steeg het aantal Belgen dat het komende jaar zijn woning wil verkopen van 9 tot 13%. “Mensen denken dus meer en beter na over hun vastgoedprojecten”, zegt Valentin Cogels. “Dat merken we ook aan onze interne cijfers: sinds deze zomer is het aantal vastgoedadvertenties op onze website met 35% gestegen.”

De verklaring voor het succesjaar 2019? “Door de afschaffing van de woonbonus kochten heel wat Vlamingen nog snel een nieuwe woning, en dan vooral tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar”, besluit Valentin Cogels. “In Brussel is het aantal kandidaat-kopers vooral gestegen door de lage hypotheekrente.”

