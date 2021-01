3 Belgische projecten in top-30 van architecturale meesterwerken

Woon. 62 DIY-ideeën om je interieur een persoonlij­ke toets te geven

24 december Ben je creatief aangelegd en hou je ervan om je interieur een persoonlijke toets te geven met iets zelfgemaakts? Dan is het atelierboek van vtwonen iets voor jou. Het is een verzameling van 62 ideeën voor grote en kleine projecten. Stuk voor stuk zijn het leuke én praktische aanvulling voor in je huis, zoals een messenblok, kast of lambrisering. Je hoeft de omschrijving niet braaf te volgen, maar kan er een eigen interpretatie aan geven. Het boek is uitgegeven door Lannoo en kost 22,50 euro. Bestellen kan hier.