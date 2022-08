3.500 euro voor een standaard model: dit leg je neer voor een inloopdouche

LiviosDe inloopdouche is niet meer weg te denken uit Vlaamse badkamers. Je spreekt van een inloopdouche als de badkamervloer gewoon doorloopt in je douche en het water verdwijnt langs een douchegoot. Wil je er ook één installeren in jouw badkamer? Bouwsite Livios lijst de grootste prijsbepalers op.

Om het overzichtelijk te houden, gaan we uit van een betegelde inloopdouche van 90 op 120 cm. Onze douche bestaat uit drie muren en een glazen deur. De aan- en afvoerleidingen zijn reeds geïnstalleerd. De prijzen zijn exclusief btw. Voor nieuwbouw komt daar 21% btw bij, voor renovatie 6%.

1. Tegels: ± 30 euro / m²

Je kan je douche met verschillende materialen bekleden. Zo heb je waterdichte pleisters of trendy wandpanelen in allerlei materialen zoals kunststof en glas. Toch wordt in de meeste gevallen gekozen voor tegels.

Tegels heb je in tal van afmetingen: van mozaïek tot zelfs heel groot. Voor onze douche – met een betegelbare oppervlakte van zo’n 7,5 m² voor wand en vloer - mag je rekenen op 30 euro per m². Let wel: voor dit bedrag heb je een beperkte keuze uit standaardtegels. Wil je een speciale tegel, een ongewoon kleurtje of bijzonder uitzicht zoals houtnerfstructuur? Dan betaal je een meerprijs.

Liever geen tegels? Met deze materialen kan je douchewanden afwerken.

2. Douchegoot: 240 à 550 euro

Voor een douchegoot betaal je tussen de 240 en 550 euro. Hier heb je de keuze uit diverse roosters uit roestvrij staal met verschillende designs. Liever geen zichtbaar rooster in je douche? Dan heb je nog altijd de betegelbare afdekking. De goot integreert zich dan discreet in het tegelpatroon. De keuze is aan jou, maar zorg er wel voor dat de onderbouw van de douchegoot uit roestvrij staal bestaat. Dat is niet alleen hygiënisch, maar ook duurzaam.

Een douchegoot heb je met of zonder flens. Dit is een omlopende brede rand aan de buitenkant van de gootrand waarin het rooster ligt. Het waterkerend membraan van onder de tegels kan je hier heel gemakkelijk op aansluiten. Zo sluit je vochtproblemen op onderliggende verdiepingen met zekerheid uit.

Volledig scherm © ACO

3. Glazen deur: vanaf 500 euro

Je mag voor een glazen deur beginnen tellen op zo’n 500 euro. Voor de inloopdouche uit ons voorbeeld voorzien we een glazen deur. Meestal biedt de leverancier een aantal standaardmaten aan. Deze zijn vaak goedkoper dan deuren op maat. Logisch ook: hoe groter de douchedeur, hoe hoger de prijs.

Ook de glassoort speelt een rol. Het is sowieso veiligheidsglas, maar daar beginnen de keuzemogelijkheden pas. Zo heb je spiegelglas of zelfs specifiek kalkwerend glas. Bovendien zijn glazen deuren in verschillende kleuren te verkrijgen, in het mat of gezandstraald. Hoe gekker, hoe duurder. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen geen deur te hangen en de instap open te laten.

4. Douchebeslag: vanaf 200 euro

Een regendouche wint steeds meer aan populariteit, maar ook de standaard douchekop blijft het goed doen. Daarnaast bestaan er douchepanelen die je zowel langs boven als langs de zijkant besproeien. Of je kan ook kiezen voor een spaardouchekop waarmee je tot 13 liter water per minuut kan besparen. Douchebeslag heb je in verschillende materialen zoals chroom en roestvrij staal. De keuze die je maakt, speelt natuurlijk in op je budget.

Wat de kraan betreft, heb je de keuze uit handmengkranen waarmee je met één of twee draaiknoppen de temperatuur van het water regelt. Gemakkelijker is de thermostatische douche waarbij je de gewenste temperatuur instelt. Maar natuurlijk komt alles met een prijs. Voor je douchebeslag mag je beginnen rekenen vanaf 200 euro. Naargelang je voorkeuren kan dat bedrag al snel oplopen. Lees hier meer over badkamerkranen.

Nog één tip: plaats je meerdere douchekoppen en verhoog je dus het mogelijke waterdebiet, bekijk dan zeker dat de afvoer dit goed kan verwerken. Ook al kunnen de meeste douchegoten al een hoog debiet aan.

Volledig scherm © Facq

5. Bouwmaterialen en plaatsing: ± 2.000 euro

Er komt natuurlijk heel wat kijken bij de installatie van een regendouche. Zo moet er chape gegoten worden met een bepaalde hellingsgraad, moet de douche waterdicht gemaakt worden en moeten de tegels verlijmd en gevoegd worden. Voor al het nodige materiaal ben je ongeveer 475 euro kwijt.

De laatste – en waarschijnlijk grootste – kost die je maakt voor je inloopdouche, zijn de manuren. Het plaatsen van een inloopdouche neemt ongeveer vijf werkdagen van acht uur in beslag. Per uur betaal je de vakman ongeveer 40 euro. Dat wil zeggen dat je voor de plaatsing van je inloopdouche 1.600 euro ophoest aan werkuren.

Zelf je inloopdouche installeren? Volg deze tips voor een geslaagd resultaat.

De totaalsom

Wanneer we de rekensom maken en alle prijsbepalers optellen, komen we op een totaalsom van 3.500 euro voor een standaard inloopdouche, exclusief btw. Inclusief btw komt dat neer op 4.235 euro bij nieuwbouw en 3.710 euro bij renovatie. Logischerwijze loopt deze prijs op naargelang je extra opties kiest zoals een speciale tegel, duurder glas of douchebeslag.

Ga je een nieuwe badkamer plaatsen? Vraag jouw gratis magazine ‘Mijn Badkamer’ aan boordevol nuttige tips en inspiratie.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios