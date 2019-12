12 tips voor een bouwwerf zonder vertraging Redactie

Ga je binnenkort bouwen of ben je volop bezig met een project? Dan wil je natuurlijk dat alles zo vlot mogelijk verloopt, zonder oponthoud en onvoorziene meerkosten. Maar hoe sluit je vertragingen zo veel mogelijk uit? Bouwsite Livios helpt je op weg met twaalf tips.

1. Weet wat je wil

Hoe concreter je plannen worden, hoe meer zicht je krijgt op het totaalplaatje. Doe alvast de nodige inspiratie op rond keukens, badkamers, vloeren, … En waarom al niet informeren naar welke technieken er op de markt zijn voor verwarming, hernieuwbare energie, …? Het is nu het moment om zo veel mogelijk kennis op te doen. Het bespaart je heel wat getwijfel en tijdverlies achteraf. Geen idee hoelang het duurt om een nieuwbouw te zetten? Deze infographic maakt je wegwijs.

2. Bezorg je planning tijdig aan aannemers

Heb je al goede dingen gehoord over bepaalde aannemers? Weet dat aannemers met een sterke reputatie ook vaak een drukbezette agenda hebben, vaak tot maanden of zelfs een jaar verder. Zeker in het geval van ruwbouwaannemers, pleisterwerkers en chappers. Lees hier hoe je de beste aannemer kiest.

Pols daarom tijdig of je in hun agenda past, dat mag zelfs al voordat je bouwaanvraag definitief is. Als je al een planning hebt, bezorg die alvast. Je architect kan zo’n planning samen met jou opstellen.

3. Vraag al offertes aan na versturen bouwaanvraag

Concreet offertes opvragen, doe je meestal wanneer je architect de juiste meetstaten in het uitvoeringsdossier heeft gezet. Normaal gezien gebeurt dat eens de gemeente je bouwaanvraag heeft goedgekeurd. Hier gaan zo’n drie à vier maanden over.

Veel architecten hebben deze meetstaten al klaar wanneer je bouwaanvraag op de post zit. Op deze manier win je heel wat tijd om offertes op te vragen. Starten doe je met de ruwbouwaannemer, dakwerker en ramenfirma. Denk ook al gerust verder vooruit. Je aannemers voor elektriciteit, sanitair, ventilatie en verwarming komen ook al vrij vroeg in beeld tijdens je bouwproject.

4. Bepaal de duur van de werken met een contract

Ga je voor een bepaalde aannemer? Dan laat je best een contract opstellen. Een offerte is namelijk bindend qua prijs, maar dekt niet altijd de hele lading. Wat moet er in zo’n contract komen? Om te beginnen de vermoedelijke start- en einddatum van de werken. Niet alle aannemers zullen geneigd zijn om zich vast te pinnen op een termijn, zeker niet in de herfst- en wintermaanden wanneer het weer vaak een spelbreker kan spelen.

Maak ook goede afspraken rond de bouwmaterialen: wie bestelt ze, tot waar loopt ieders verantwoordelijkheid? Denk hierbij ook aan een ABR-verzekering in het geval er iets moest mislopen. Ten slotte is het verstandig om een boeteclausule te voorzien. Die bepaalt hoeveel de aannemer je moet betalen per dag dat hij over tijd gaat. Laat bij eventuele vertragingen wel altijd het gezond verstand en de dialoog vooropgaan.

5. Ruwbouw: behoud het overzicht

Als je bouw echt van start gaat, is het zaak om een goed overzicht te bewaren: offertes, facturen, telefoontjes en mails zullen je om de oren vliegen. Een goede organisatie is het sleutelwoord.

6. Vergeet je energiecontracten niet

Je moet zelf je bouwwerf en aannemers voorzien van de nodige stroom. Maak daarom tijdig de nodige afspraken met je netbeheerder en vraag een nieuw energiecontract aan. Dubbelcheck ook goed waarvoor je allemaal zelf moet instaan.

7. Leg tijdig je pleisterwerker en chapper vast

Goede binnenpleisteraars en chappers zijn grof wild op de bouwmarkt. Leg hen dus zeker tijdig vast. Je chapper komt zelfs al vrij snel aan de beurt als je met een plat dak werkt. Hij komt al tijdens de ruwbouwfase de hellingschape plaatsen voor je dakdichting. Voordien moeten de leidingen voor de verlichting en de ventilatiekanalen al onder het dak liggen. Flexibele techniekers zijn dus een must.

8. Gebruik je wachttijden optimaal

Tijdens je bouwproces kom je – soms noodgedwongen, soms per verrassing – voor vertragingen te staan. Bij een traditionele nieuwbouw liggen je ruwbouwwerken vooral stil terwijl je op je buitenschrijnwerk wacht. Na het opmeten van je dorpels op het einde van je ruwbouwfase, duurt het zo’n zes tot acht weken voordat ze je ramen en deuren komen plaatsen. Ook levertijden van bepaalde materialen lopen wel eens op tot verschillende weken.

In tussentijd doe je er al goed aan om vooruit te werken richting de afwerkingsfase. Hoe zien je toekomstige keuken en badkamer eruit? Hoe ga je je verlichting aanpakken? Welke binnendeuren kies je en welke vloeren komen er te liggen?

9. Heb tijdig een elektriciteitsplan klaar

In bepaalde gevallen komt je aannemer elektriciteit al eens op bezoek nog voor de dakwerker begint. Het is dus handig om zo snel mogelijk een elektriciteitsplan op te stellen. Dit kan samen met je architect of met je aannemer. Om een goede timing te bewaren, ben je best ten laatste rond met je plannen voordat je buitenschrijnwerk is opgemeten. Je kan er ook zelf aan beginnen, maar dan moet toch wel enkele punten in acht nemen.

10. Zorg voor flexibele techniekers

Techniekwerkers komen tijdens verschillende fases van je bouwproces langs. Spreek goed je planning met hen af en vraag hen hoe flexibel ze werken en hoe vlug ze ter beschikking kunnen staan. Er kan namelijk best al heel wat voorbereidend werk gebeuren nog voordat je ramen en deuren erin staan. Pols dus eens wat er al mogelijk is rond elektriciteit, ventilatie, verwarming en sanitaire voorzieningen. Slijpwerken en doorboringen brengen natuurlijk heel wat stof met zich mee, dus zorg dat al dat gruis nog gemakkelijk de woning uit kan.

Je aannemer sanitair zal nu ook al graag weten hoe jij de indeling van je toekomstige badkamer ziet. En ook je manier van verwarmen heb je nu al best gekozen. Verwarm je met gas? Breng ook hier tijdig je aansluiting en contract in orde.

11. Let op voor diefstal

De rest van je techniekwerken gebeuren tegenwoordig meestal pas wanneer de ramen en deuren er staan. Uit angst voor diefstal van materialen voornamelijk. Te lang wachten, is ook niet aan te raden, want een pleisterwerker bel je best niet af.

12. Afwerking: wachten is onvermijdelijk

Heb je bijna alles al geregeld voor je binnenschrijnwerk en de rest van je afwerking? Dan is het grootste deel van het werk achter de rug. Maar houd ook nu rekening met aanzienlijke wachttijden. Wat staat er nog op het programma?

- Binnenpleisterwerken: zo’n twee weken werk

- Vloerisolatie, eventueel met gespoten PUR: dit is op één of twee dagen gebeurd

- Chapewerken: zo’n twee à drie dagen werk: maar de chape moet daarna nog een aantal weken drogen afhankelijk van de dikte en samenstelling van je chape. Zolang deze niet volledig is uitgedroogd, kan je in bepaalde gevallen niet meteen vloeren. Ook het opmeten van de keuken en trappen blijft tot dan on hold. Bevraag je dus goed.

- Levering keuken: eens je keuken is opgemeten, reken dan op zo’n zes tot acht weken levertijd. In tussentijd kan je natuurlijk nog wel verder met eventuele techniekwerken en afwerking.

Tip: Wil je goed voorbereid aan je bouwproject beginnen? Vraag dan je gratis bouwboek aan boordevol praktische tips en uitleg over het hele bouwproces.

