100.000 euro is al genoeg: je hoeft geen miljonair te zijn om een privé-eiland te kopen Björn Cocquyt

04 juni 2019

09u54 1 Woon. Johnny Depp, Richard Branson, Shakira, ... Wie weet sta jij binnenkort ook in dat lijstje van illustere eigenaars van een privé-eiland. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, hoef je immers geen miljonair te zijn om er een te kopen. Wij vonden er zelfs onder de 100.000 euro bij een gespecialiseerde makelaar in Duitsland. Dit is een greep uit zijn aanbod. Oh ja, vergeet niet om ons uit te nodigen voor de housewarming party als het zover is.

95.000 euro

Crehan Island (2,4 hectare) in Noord-Ierland is er voor de vogelspotters en natuurliefhebbers in het algemeen. Het hutje dat er staat, is basic, maar wie klaagt daar over in zo’n omgeving?

Bieden vanaf 280.000 euro

Een van de Shetland Islands van 25 hectare. Er bestaan al plannen om het natuurstenen huis dat er staat op te knappen en uit te breiden.

393.000 euro

Leonard Island in het Canadese Quebec is met een houten brug verbonden met het vasteland. Je neemt er je intrek in een fraai landhuis met drie slaapkamers.

495.000 euro

Martinsaari is een Fins eiland van 2,8 hectare. Het huis van 160 m² is voorzien van water en elektriciteit.

953.000 euro

Dit eiland op de Bahamas bevindt zich op zo'n 250 km van Palm Beach in Florida. Langs een van de idyllische zandstranden is er ongetwijfeld een leuk plekje te spotten om je droomvilla te bouwen.