10 tips om water te sparen in de badkamer

19 juli 2019

11u00

Bron: Livios Een lagere waterfactuur? Klinkt goed! Maar hoe pak je dit aan? Er zijn heel wat manieren om je waterverbruik in de badkamer te verlagen. Bouwsite Livios deelt tien tips waarmee je de overbodige waterstroom aanpakt, zonder in te boeten aan comfort.

1. Digitale kranen

Als consument doen we er al veel aan om minder water te verbruiken. Hier spelen fabrikanten goed op in. Een gemiddelde badkamerkraan verbruikte jaren geleden tot 13 liter water per minuut. Nu is dat nog 5 à 6 liter. Je kan altijd een stap verder gaan. Met digitale kranen bijvoorbeeld. Daarmee stel je perfect het debiet, de temperatuur en de duur in. Bekijk hier de verschillende soorten badkamerkranen.

2. Spaardouchekop

Een spaardouchekop verbruikt 5 tot 7 liter water per minuut, een traditionele douchekop tot 18 liter. Met een besparing van 40 tot 50% is je keuze snel gemaakt.

3. Eengreepsmengkraan versus thermostatische kraan

Een eengreepsmengkraan bedien je met één bedieningshendel. Hierdoor moet je minder lang zoeken naar de juiste temperatuur. Bovendien biedt deze kraan meer comfort dan een kraan met twee knoppen. Een thermostatische kraan doet nog beter. Hierbij blijft de temperatuur altijd gelijk, want de kraan regelt zelf de toevoer van warm en koud water.

4. Bruismondstuk op je kraan

Verbruiken je kranen te veel? Plaats er dan bruismondstukken op. Deze voegen lucht toe aan de waterstraal. Hierdoor blijft de kracht van de waterstraal behouden, en daalt het verbruik.

5. Pimp je toilet

Het toilet is de tweede grootste waterverspiller in huis. Met een spaarspoeltoets (een dubbele spoelknop) kies je tussen een grote en kleine spoeling. Een verschil in waterverbruik van 50%. Kies je voor een start-stopspoeling, dan kan je de spoeling op elk moment onderbreken. Lees hier welke toilet je het beste kiest.

6. Regenwater is ook bruikbaar

Regenwater biedt in bepaalde gevallen een alternatief voor leidingwater. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor je toilet en wasmachine. Hiermee kan je al een flinke hap uit je budget besparen.

7. Afstand tussen waterverwarmer en kraan

Hou de afstand tussen je waterverwarmer en de kraan zo kort mogelijk. Zo heb je sneller warm water en gaat er minder warm water verloren.

8. Repareer lekkende kranen

Het klinkt misschien onschuldig, maar een klein lek kan je waterfactuur hoog doen oplopen. Een lekkende kraan verliest al snel vier liter water per uur. Een toilet dat blijft lopen, verbruikt 25 liter per uur. Voorkom dit door een lek zo snel mogelijk te herstellen. Je kan nagaan of er een lek is door de meterstand ’s avonds te noteren. ’s Morgens doe je dit opnieuw en dan kan je het verschil nakijken. Lees hier hoe je een lekkende kraan herstelt.

9. Start-stopfunctie

Laat geen water lopen wanneer je je tanden poetst, je handen wast of je inzeept onder de douche. Dit verloren water loopt al snel op tot 5 liter water per minuut, waarvan de prijs mee op de waterfactuur staat. Een start-stopfunctie voorkomt dat de kraan blijft lopen op zulke momenten.

10. Korte douche in plaats van bad

Een bad laat je vollopen met 100 tot 150 liter water. Een korte douche daarentegen verbruikt ongeveer 40 liter water. Een grote besparing die nog groter wordt met een spaardouchekop.

